Logistik: In Osteuropa bilden sich drei Kapazitäts-Hubs heraus

Der europäische Spotmarkt zeigt im dritten Quartal 2025 eine bemerkenswerte Entwicklung: Während die Transportnachfrage wächst, stagniert das Laderaumangebot und die Preise steigen nur moderat. Hintergrund ist, dass der Nachfragezuwachs vor allem auf einer wirtschaftlichen Erholung in Westeuropa beruht, während sich das verfügbare Lkw-Volumen zunehmend in Richtung Osteuropa verlagert.

Westeuropa befeuert die Transportnachfrage

Die Zahl der Frachtangebote nahm im dritten Quartal 2025 weiter zu und stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 25%. „Dafür gab es zwei wesentliche Treiber: In großen süd-westeuropäischen Märkten setzte eine wirtschaftliche Erholung ein, darunter Frankreich, Spanien und Italien. Sie boten im dritten Quartal 2025 deutlich mehr Frachten am Spotmarkt an als noch vor einem Jahr“, sagt Gunnar Gburek, Head of Business Affairs bei TIMOCOM. „Gleichzeitig sehen wir starke Wachstumsmärkte in Osteuropa, allen voran Polen, die eine entscheidende Verschiebung der Kapazitäten bewirken.“

Frachtangebote – Q3 2025 vs. Q3 2024

Transportnachfrage wächst europaweit um +24,8%

Top 5 Frachtanbieter-Märkte: Deutschland, Frankreich, Polen, Italien, Niederlande

Westeuropa als Wachstumstreiber: 31,5%

Polen: +31 % Frachtangebote nach einer Verdreifachung im Vorjahr

In Osteuropa bilden sich drei Kapazitäts-Hubs heraus

Das LKW-Laderaumangebot im europäischen Straßengüterverkehr blieb im 3. Quartal auf Vorjahresniveau. „Die Zahl von -3% sagt gar nichts über die dramatische Entwicklung, die sich dahinter verbirgt“, erklärt Gunnar Gburek. „In einzelnen Märkten kam es zu massiven Kapazitätseinbrüchen, die von anderen Märkten aufgefangen wurden. Wir erkennen eine klare Verschiebung in Richtung einzelner Kapazitätszentren.“

Mit einem weiteren Wachstumsschub von 35% haben sich in Litauen ansässige Firmen in Q3 2025 an die Spitze der drei größten Laderaummärkte gesetzt. Damit ist Litauen nicht nur der größte, sondern auch der konstanteste Anbieter von Laderaum im europäischen Spotmarkt. Den zweitgrößten Anbietermarkt bildeten polnische Unternehmen, obwohl ihr Laderaumangebot zuletzt zurückging und schließlich Unternehmen aus Rumänien, deren Laderaumangebote in der TIMOCOM Frachtenbörse im 3. Quartal um 27% gestiegen ist.

Gburek: „Bei polnischen und rumänischen Unternehmen beobachten wir seit zwei Jahren große Bewegung. Die Anzahl der Laderaumangebote ist sehr hoch, stehen dem europäischen Markt aber nicht mehr dauerhaft in voller Höhe zur Verfügung. Ursache dafür dürfte sein, dass die Wirtschaft der beiden Länder wächst bzw. sich erholt und das sehen wir an den zunehmenden Frachtangeboten in beiden Ländern. Für die Fuhrunternehmen bedeutet das, dass sie die eigenen LKW und v.a. ihre Fahrer ebenso gut im näheren Umfeld einsetzen können und nicht bis nach Westeuropa schicken müssen, um Geld zu verdienen.“

Laderaumangebote – Q3 2025 vs. Q3 2024

Top 5 Laderaumanbieter-Märkte: Litauen, Polen, Rumänien, Ungarn, Österreich

Osteuropäische Großanbieter mit wechselhaftem Verlauf: Polen: +24% (2023-2024) und -21% (2024-2025); Rumänien: -47% und +27%

Westeuropas Unternehmen bieten weniger Laderaum an: Niederlande -20%, Österreich -19%, Deutschland -15%

Balkan verliert Kapazitäten an Rumänien: Bulgarien -21%, Slowenien -24%, Kroatien -5%, Serbien +3%

Transportpreise steigen trotz hoher Nachfrage nur verhalten

Die Transportpreise im europäischen Spotmarkt sind in den vergangenen zwei Jahren kontinuierlich gestiegen. Im 3. Quartal 2025 lagen die durchschnittlichen wöchentlichen Angebotspreise der Auftraggeber zwischen 1,43 € und 1,67 € pro Kilometer. Im selben Zeitraum lagen die Angebotspreise der Auftragnehmer zwischen 1,49 € und 1,68 €. Damit lagen die Angebotspreise von Frachtanbietern und Transportdienstleistern in Europa zuletzt ungewöhnlich nah beieinander.

„Die Preisentwicklung ist insgesamt moderater als die Marktlage vermuten lässt“, sagt Gunnar Gburek. „Ein wesentlicher Grund ist, dass die Kapazitätsverknappung der westeuropäischen Unternehmen von osteuropäischen Wettbewerbern aufgefangen werden. Und mit Blick über den Spotmarkt hinaus lässt sich sagen, dass der enorme Preisdruck auf den Transportmarkt zu einer strategischen Neuausrichtung vieler Speditionen führt. Das beinhaltet sowohl die Spezialisierung als auch die Fokussierung auf höherwertige Segmente im Westen und auf wirtschaftspolitisch attraktive Märkte im Osten.“

Frachtrouten zwischen Deutschland und Westeuropa erstarken

Der deutsche Markt verzeichnete im dritten Quartal ein deutliches Frachtenplus von 31% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auffällig ist, dass der Anteil des Binnenverkehrs in den letzten Jahren kontinuierlich abgenommen hat und im dritten Quartal 2025 erstmals weniger als die Hälfte aller deutschen Transportnachfragen ausmacht. Außerdem setzt sich der Kapazitätsrückgang fort. Im 3. Quartal stellten deutsche Unternehmen erneut 15% weniger Laderaumangebote ein als noch im Vorjahreszeitraum.

Bei den Top-Wachstumsrelationen spiegeln sich die europäischen Entwicklungen: Die Frachtrouten zwischen Deutschland und den westlichen Nachbarländern Frankreich, Belgien und Niederlande nahmen jeweils in beide Richtungen an Bedeutung zu. Außerdem überraschte Spanien als starker Abnehmer deutscher Frachten und Polen als stärker werdendes Herkunftsland von Frachten.

Die Transportpreise innerhalb von Deutschland haben in den vergangenen Monaten etwas zugelegt, wenngleich die Preisvorstellungen der Transportdienstleister konstant über denen der Auftraggeber lagen. Konkret bewegten sich die Angebotspreise der Frachtanbieter im dritten Quartal zwischen 1,56 € und 1,90 € pro Kilometer, während Transportdienstleister Preise zwischen 1,69 € und 2,06 € pro Kilometer boten.

Deutschland – Q3 2025 vs. Q3 2024

Frachtangebote nahmen um 31 % zu

Laderaumangebot nahmen um 15% ab

Binnenverkehr und internationale Routen ausgeglichen

Preise sind um durchschnittlich 0,10 € pro km gestiegen

Österreich ist wichtiger Transitmarkt für europäische Fracht

Der österreichische Spotmarkt zeigt ein deutliches Ungleichgewicht zwischen Nachfrage und Angebot. Das Laderaumangebot österreichischer Unternehmen nahm im 3. Quartal erneut ab. Mit einem Rückgang von 19% fiel der Rückgang zwar geringer aus als im Vorjahr, verfestigte aber den eingeschlagenen Weg. Gleichzeitig boten österreichische Unternehmen dem Spotmarkt im 3. Quartal 23% mehr Frachten an als noch im Vorjahresquartal. Ein Großteil der Frachten war für internationale Routen bestimmt, nur 12% hatten ihren Be- und Entladeort in Österreich. „Dieses Muster ist typisch für den österreichischen Markt, der als Logistikdrehscheibe zwischen West und Ost sowie Nord und Süd agiert“, sagt Gunnar Gburek. „Der starke Rückgang an Laderaum aus Österreich, dessen Unternehmen nach wie vor zu den Top Flottenanbietern zählen, wird vermutlich durch Carrier aus anderen Ländern, vornehmlich Osteuropa, aufgefangen.“

Österreich – Q3 2025 vs. Q3 2024

Frachtangebote nahmen um 23% zu

Laderaumangebot nahmen um 19% kontinuierlich ab

Internationale Routen dominieren mit einem Anteil von 88%

Top-Relationen mit Nachbarländern Deutschland, Italien, Ungarn, Tschechien, Slowenien

Ausblick: Konsumbelebung verstärkt Druck auf den Transportmarkt

Im 4. Quartal bleibt der Druck auf die Kapazitäten im Spotmarkt hoch, insbesondere wenn der staatliche und private Konsum wie prognostiziert anzieht. „Wenn die Nachfrage selbst in den Sommermonaten nicht maßgeblich zurückgeht, wird sich dies in den Herbsttagen und vor Weihnachten sicher nicht ändern. Die Frachtführer können dem 4. Quartal im Spotmarkt optimistisch entgegensehen, die Auftraggeber müssen mit höheren Preisen rechnen“, sagt Gunnar Gburek. „Allerdings werden trotz guter Auftragslage und steigenden Transportpreisen kaum neue Kapazitäten auf den Markt kommen. Noch ist die Unsicherheit bezogen auf einen stabilen Aufschwung viel zu groß, um in Fahrzeuge und Personal zu investieren.“

