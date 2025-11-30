media4more in Österreich mit Quizlet.com

Die österreichische Digitalagentur media4more, seit kurzem in der Öffentlichkeitsarbeit von AiGNER PR betreut, übernimmt die Vermarktung der internationalen Lernplattform Quizlet.com in Österreich. Damit erhalten Werbetreibende direkten Zugang zu einer der weltweit größten Education-Communities – und damit zu den Zielgruppen, die sich besonders intensiv mit Bildungs-Inhalten auseinandersetzen: Schüler:innen, Studierende, Berufseinsteiger:innen sowie Weiterbildungsinteressierte.

Media4more-Geschäftsführer Peter Rosenkranz: „Wir bieten damit Zugang zu einer der stärksten jungen Zielgruppen im digitalen Lernumfeld.”

Quizlet ist eine globale Lernplattform und Community, die mit über 100 Millionen Nutzer:innen weltweit jedes Jahr Menschen beim Lernen unterstützt. Mit 287.000 monatlichen Unique Visitors zählt Quizlet auch zu den wichtigsten digitalen Lernplattformen im österreichischen Markt.

Der besondere Mehrwert von Quizlet für Werbetreibende liegt in der Kontextqualität. Während Social Media häufig von Ablenkung und schnellen Impulsen geprägt ist, bietet Quizlet fokussierte Nutzungsmomente, in denen die Aufnahmebereitschaft deutlich höher ist. Quizlet wird vor allem während der Schulzeit, im Studium, in beruflichen Übergangsphasen oder bei Jobwechseln und Weiterbildungen genutzt.

Rosenkranz: „Damit bietet diese Lernplattform ein Umfeld, das besonders relevant ist für Marken aus den Bereichen Bildung, Karriere, Lifestyle, Technologie und Konsum”.

media4more ist eine eigentümergeführte Agentur, die seit 2003 erfolgreich im Digitalmarketing tätig ist. Das Unternehmen arbeitet bewusst außerhalb der großen Walled Gardens wie Google oder Social Media und konzentriert sich auf Umfelder mit hoher Sichtbarkeit und Qualität.