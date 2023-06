KI – Folgen und Risken der exponentiellen Entwicklung

Zu Gast im UNCRIPTED -Studio ist Gerhard Kürner, KI Experte und CEO von 506.

„Die wichtigste Programmiersprache der nächsten fünf Jahre ist DEUTSCH.“ Das ist eines der viele Resümees des UNCRIPTED Gastes Gerhard Kürner, CEO und Gründer der 506 und AI & Data Based Marketing Experte.

Gerhard Kürner stammt aus einer Unternehmerfamilie und beschäftigt sich seit den 80er mit den digitalen Möglichkeiten.

In den 90er arbeitete er an der Einführung der CD-Interaktiv in Österreich, an den ersten Websites und gewann den Staatspreis für Werbefilm. Nach dem Aufbau eines der ersten Streaming Angebote in Österreich war er 14 Jahre bei der voestalpine tätig. Während seiner Zeit als Head of Corporate Communication trug er aktiv zum Markenwandel vom Stahlproduzenten in einem Global Technologie Konzern bei. Seit 2015 hat Gerhard Kürner erfolgreich mehrere Unternehmen im Bereich Digitale Lösungen, Databased Online Marketing und Webtechnologie aufgebaut.

2020 gründete er 506. Als Experte für künstliche Intelligenz und Online-Marketing revolutioniert Five-O-Six die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Daten nutzen, um mit ihren Kunden zu kommunizieren.

Mit der KI-basierten 506 Customer Intelligence-Plattform können Unternehmen ihre Kunden erstmals wirklich verstehen und sie mit den richtigen Themen zum richtigen Zeitpunkt ansprechen, um ihren Geschäftserfolg zu steigern.

