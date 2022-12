Podcast: B2B Marketing – Die entscheidenden 1,7 Sekunden

„1,7 Sekunden ist der Weg eines Scrolls am Handy lang. Wenn du ein komplexes Produkt am Handy bewerben willst musst du es schaffen, die Message so simpel zu halten, dass sie in 1,7 Sekunden catched.“

Das sagt der Gast dieser Episode von Uncripted. Desirée Pünter ist Fachlead Digital Business bei der Magenta Telekom. Für den Geschäftskundenbereich verantwortet sie den Online Auftritt und die User Experience. Als zertifizierter Product Owner und ausgebildeter Requirements Engineer unterstützt sie auch abseits der Telekommunikationsbranche Unternehmen im B2B Bereich dabei, ihre Digitalisierungsagenden umzusetzen. Die gebürtige Deutsche lebte einige Jahre in den USA und Japan bevor es sie schlussendlich nach Wien verschlug.Wir freuen uns über eine Bewertung auf Apple oder Spotify. Anregungen und Fragen bitte an: contact@uncripted.com

Uncripted Hosts:

Peter Rosenkranz: CEO & Founder von media4more

Willy Steindl: CEO & Founder von re.think Consulting

Moderation und Produktion:

Thomas Nasswetter von planet-podcast.com

