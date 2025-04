Frauen sind der Schlüssel zu nachhaltigem Wachstum

Plädoyer für mehr weibliche Führungskräfte

Maria Zesch, Aufsichtsrätin bei der Österreichischen Post AG, referierte in Wien

Bankhaus Spängler lud zu einem “Ladies Brunch” im Management Club

Schlüssel zu Innovation, Kreativität und nachhaltigem Wachstum

“Frauen sind nicht nur ein wichtiger Teil der Gesellschaft, sondern auch in der Wirtschaft ein Schlüssel zu Innovation, Kreativität und nachhaltigem Wachstum.” Das sagte Maria Zesch, Aufsichtsrätin bei der Österreichischen Post AG, am 13.05.2025 vor ausschließlich weiblichen Gästen im Rahmen eines “Ladies Brunch” des Bankhaus Spängler im Management Club Wien.

Mehr Diversität in Unternehmen

Die erfolgreiche Managerin sprach sich auch deutlich für mehr Diversität in Unternehmen aus. “Ich bin überzeugt, dass unterschiedliche Perspektiven zu besseren Ergebnissen führen”, betonte die Marketingexpertin, die seit kurzem auch als Senior Advisor bei der internationalen Unternehmensberatung Arthur D. Little sowie als Investorin und Mentorin tätig ist.

Über 20 Jahre Erfahrung in Top Management

Maria Zesch verfügt über 20 Jahre Erfahrung in Top Management Funktionen. Die Absolventin der WU Wien startete ihre Karriere beim ORF, wechselte später zur internationalen Unternehmensberatung A.T. Kearney. Danach war die Niederösterreicherin in diversen Geschäftsführungsfunktionen der Deutschen Telekom in Österreich und Kroatien sowie als CCO Business & Digitalization bei Magenta tätig.

Bis Mitte 2024 war Zesch CEO im S-DAX Unternehmen Takkt AG mit rund 1,3 Mrd. Euro Umsatz und rund 2.500 Mitarbeiter:innen in Europa und den USA. Unter ihr entwickelte sich Takkt von einem Portfolio einzelner Gesellschaften zu einer integrierten Unternehmensgruppe mit Fokussierung auf nachhaltige Produkte.

Über das Bankhaus Spängler

Das Bankhaus Spängler ist eine unabhängige Privatbank mit dem Stammhaus in Salzburg und weiteren Standorten in Wien, Linz, Graz, Kitzbühel, Innsbruck und Zell am See. Die älteste Privatbank Österreichs wurde im Jahr 1828 gegründet und befindet sich mittlerweile in der siebten Generation in reinem Familienbesitz. Den Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit bilden Kund:innen mit Privatvermögen, Familienunternehmen und Stiftungen, die hohe Erwartungen an die Beratung haben. Im Sinne des Anspruchs “Best in Family Banking” erfolgt eine umfassende Betreuung mit dem Blick aufs Ganze: Teams aus verschiedenen Fachbereichen erarbeiten erstklassige Vermögens- und Finanzierungskonzepte.

Quelle:

Pressemeldung Bankhaus Spängler