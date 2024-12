Business Breakfast: AI – Die unsichtbare Kolleg:in im Unternehmen

Business Breakfast bei Eversheds Sutherland

30. Jänner 2025, 08.30 – 11.00 Uhr

Am 30. Jänner 2025 sind Sie eingeladen, spannende Einblicke in die Welt der künstlichen Intelligenz zu gewinnen! Beim Business Breakfast von der internationalen Wirtschaftskanzlei Eversheds Sutherland diskutieren Rechtsanwalt Manuel Boka und DMVÖ-Präsidentin Alexandra Vetrovsky-Brychta über die Chancen und Herausforderungen von AI in Unternehmen.

In fast jedem Unternehmen kommt AI bewusst oder unbewusst zum Einsatz. Um den Umgang mit AI zu regeln, wurde der EU AI Act erlassen, der in den nächsten Jahren schrittweise in Kraft tritt.

Erfahren Sie bei diesem Business Breakfast, wie AI unseren Arbeitsalltag verändert und welche rechtlichen Schritte Unternehmen hinsichtlich des AI Acts jetzt setzen sollten, um rechtliche Risiken zu minimieren!

Themenschwerpunkte

In Kooperation mit dem Dialogmarketing Verband Österreich (DMVÖ) werfen wir einen genaueren Blick auf diese Themen:

In welchen Anwenderprogrammen versteckt sich bereits AI?

Änderungen im (Arbeits-)Alltag durch AI – mit Fokus auf die Marketingwelt

Aktuelle Erkenntnisse der Data Driven Marketing Studie des DMVÖ

AI Act Roadmap

Was gilt für Unternehmen ab 2. Februar 2025? Verpflichtung zur AI Literacy – was bedeutet dies? Verbotene AI-Anwendungen



Informieren Sie sich, welche Schritte Sie hinsichtlich des AI Acts setzen sollten, um Ihre rechtlichen Risiken zu minimieren! Weitere Informationen zum Event finden Sie hier.

Event-Details

Datum:

Donnerstag, 30. Jänner 2025

Ablauf:

08.30 Uhr Breakfast

09.00 Uhr Vortrag & Diskussion

10.00 Uhr Networking

Ort:

Eversheds Sutherland

Kärntner Ring 12

1010 Wien

Anmeldungen:

event@eversheds-sutherland.at

Zu den Referent*innen:

Mag. (FH) Alexandra Vetrovsky-Brychta ist seit Juli 2024 bei CELUM als Chief Growth Officer und Teil des Executive Boards für die weitere Expansion des Unternehmens verantwortlich. Zuvor war sie in verschiedenen Management-Positionen tätig, von denen sie umfassende Expertise für SaaS Geschäftsmodelle und deren erfolgreiche Entwicklung mitbringt. Seit Jahren setzt sie sich ehrenamtlich für die datengetriebene Kommunikationsbranche ein, seit März 2021 als Präsidentin des Dialog Marketing Verbandes Österreich (DMVÖ).

Rechtsanwalt Mag. Manuel Boka, Partner bei der internationalen Wirtschaftskanzlei Eversheds Sutherland, ist auf Datenschutz, IT-Recht und IP-Recht spezialisiert. Zu seinen Schwerpunkten zählen die rechtlichen Herausforderungen der künstlichen Intelligenz sowie des digitalen Marketings. Regelmäßig bietet er praxisnahe Lösungen für allen Arten von Digitalisierungsprojekten.