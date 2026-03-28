MCÖ: ESG zwischen Performancedruck und wirtschaftlicher Unsicherheit

Für Unternehmen wird ESG zunehmend zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor: Wer frühzeitig in nachhaltige Strategien investiert, stärkt seine Resilienz gegenüber Risiken, erhöht das Vertrauen von Kund:innen und Partner:innen und schafft langfristige Wettbewerbsvorteile. Das Certified Sustainability Experts-Program des Marketing Club Österreich setzt genau hier an und stattet Marketing- und Kommunikationsprofis mit dem notwendigen Know-how aus, um Unternehmen bei dieser Transformation aktiv zu begleiten. Der nächste Weiterbildungsdurchgang startet am 13. April 2026.

Studien zeigen, dass Nachhaltigkeit zum zentralen Faktor für Markenwahrnehmung und Kaufentscheidungen geworden ist. Doch die Materie war noch nie zuvor so komplex wie heute. Während Konsument:innen Greenwashing immer schneller entlarven und zunehmend glaubwürdige Nachhaltigkeitsleistungen einfordern, geraten ESG-Themen politisch und wirtschaftlich unter Druck. Investitionen werden kritischer hinterfragt, regulatorische Entwicklungen verändern sich laufend und neue Technologien – etwa der Boom rund um künstliche Intelligenz – bringen zusätzliche ökologische und gesellschaftliche Fragen mit sich.

Mit der neuen EU-Richtlinie „Empowering Consumers for the Green Transition“, die im Herbst in Kraft tritt, verschärfen sich die Anforderungen zusätzlich. Vage Umweltclaims wie „umweltfreundlich“ oder „klimaneutral“ geraten verstärkt in den Fokus und müssen künftig klar belegt werden und nachvollziehbar sein. Denn ein EU-Screening zeigt, dass rund 42 Prozent der untersuchten Green Claims übertrieben, irreführend oder nicht belegbar sind.

Unwissenheit als echtes Reputationsrisiko

Marketing- und Kommunikationsverantwortliche stehen daher vor enormen Herausforderungen: Sie sollen in einem Umfeld, das sich laufend verändert, Orientierung geben, Transparenz schaffen und eine nachhaltige Markenführung sicherstellen. Voraussetzung dafür ist jedoch, ESG-Themen nicht nur glaubwürdig zu kommunizieren, sondern sie auch strategisch in Geschäftsmodelle, Markenführung und Unternehmensprozesse zu integrieren. Gleichzeitig fehlt es in vielen Unternehmen an konkreter Umsetzungssicherheit im Marketingalltag: Welche Aussagen sind zulässig? Wie präzise müssen Nachhaltigkeitsclaims formuliert werden? Welche Daten sind notwendig, um Aussagen zu belegen? Und wie lassen sich komplexe ESG-Inhalte verständlich in Kampagnen, PR und Content übersetzen.

„Fehlende Klarheit birgt nicht nur rechtliche Risiken, sondern auch unmittelbare Reputationsgefahr. Konsument:innen erwarten heute nicht nur gute Kommunikation, sondern nachvollziehbare Wirkung. Nachhaltigkeit wird somit zunehmend zur Vertrauensfrage für Marken. Gleichzeitig sehen wir, dass viele Unternehmen mit der Umsetzung und Kommunikation von ESG-Themen ringen, weil sich Rahmenbedingungen und Anforderungen ständig ändern“, sagt Regina Loster, Geschäftsführerin des Marketing Club Österreich.

Weiterbildung für nachhaltige Markenführung

Das Certified Sustainability Experts-Program des Marketing Club Österreich unterstützt Marketing- und Kommunikationsverantwortliche genau bei diesen Herausforderungen. Am 13. April 2026 geht die praxisnahe Weiterbildung in die nächste Runde.

„Das Programm richtet sich an Marketing- und Kommunikationsprofis, die Nachhaltigkeit nicht nur als Kommunikationsthema verstehen, sondern als integralen Bestandteil moderner Markenführung“, erklärt Lehrgangsleiterin Barbara Niederschick.

Vermittelt werden sowohl fundiertes Fachwissen als auch konkrete Umsetzungskompetenzen rund um ESG und Nachhaltigkeit im Marketing. Themen sind unter anderem Green Marketing, nachhaltige Markenführung, ESG-Regulatorik, Nachhaltigkeitsberichte sowie das Erkennen und Vermeiden von Greenwashing.

Die Inhalte werden laufend an aktuelle Entwicklungen und rechtliche Rahmenbedingungen angepasst. Ziel ist es, Teilnehmer:innen in die Lage zu versetzen, Nachhaltigkeit strategisch und langfristig im Unternehmen zu verankern und glaubwürdig zu kommunizieren.

Praxisorientiertes Lernen mit Expert:innen

Teilnehmer:innen profitieren dabei von der Expertise renommierter Vortragender aus Kommunikation, Nachhaltigkeitsmanagement und Wirtschaft. In einer Kombination aus acht Live-Webinaren, Online-Learning und zwei vertiefenden Präsenzmodulen im Mai werden sowohl theoretische Grundlagen als auch konkrete Tools für den beruflichen Alltag vermittelt.

„ESG ist kein kurzfristiger Trend, sondern eine zentrale Zukunftsfrage für Unternehmen und Marken. Genau deshalb braucht es Marketingverantwortliche, die Nachhaltigkeit fundiert einordnen, strategisch denken und glaubwürdig kommunizieren können“, ist Andreas Ladich, Präsident des Marketing Club Österreich, überzeugt.

Möglichkeit der Zertifizierung

Abgeschlossen wird die Weiterbildung mit einer offiziellen Teilnahmebestätigung. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zur Zertifizierung als „Corporate Sustainability & ESG Beauftragte:r“ nach Austrian Standards.

Weiterführende Informationen sowie Möglichkeiten zur Anmeldung finden sich unter www.marketingclub.at/esg.

Quelle

Pressemeldung des Marketing Club Österreich