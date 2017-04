„Mein erstes Businessoutfit, was bekomme ich für 1500€?“

7Voller Erwartungsfreude setzen sich Susanne und ihre Shoppingbegleitung in das Shoppingmobil. Schon geht die Hand zu dem sorgfältig hingelegten Brief indem sich 500€ befinden. Jeder von uns hat schon mindestens einmal die VOX-Show ShoppingQueen gesehen. Die Kandidaten bekommen 500€ für ein komplettes Outfit. Da hören sich im Vergleich 1500€ ganz schön viel an. Doch bekomme ich für 1500€ mehr als Guidos Shoppingkandidaten?

Zu aller erst ist einmal zu beachten, dass nicht nur die Teilnehmerinnen in der Show, sondern auch jeder von uns für sich selbst entscheidet wo man einkauft. Sei es der Billigdiskounter oder die/der Designer/in, wo ich teurer aber dafür hochwertiger einkaufe. Ich hab mich ein bisschen schlau gemacht und Marken und Preise verglichen:

H&M/Zara/Orsay Damen Kosten Herren Kosten Bluse 20€ Hemd 25€ Hose 40€ Hose 40€ Rock 25€ Anzug 50€ Kleid 30€ Krawatte 10€ Blazer 40€ Schuhe 50€ Tops 15€ Tasche 50€ Schuhe 20€ Tasche 20€ Insgesamt 210€ 225€

Ein voller Kleiderschrank – gefüllt mit günstiger Massenware.

Es gibt zahlreiche Geschäfte die Businessoutfit anbieten. Hier habe ich drei ähnliche Geschäfte zusammengefasst und komme auf ein Ergebnis, welches mir meinen Kleiderschrank voll fühlen könnte. Wenn du dich tatsächlich dafür entscheidest eher bei H&M, Zara &Co. einzukaufen, dann bekommst du als Frau und als Mann nicht nur ein Businessoutfit. Nein! Mit einem Budget von 1500€ könntest du das siebenfach darum kaufen.

Hier stellt sich allerdings die Frage ob die Qualität ausreichend ist und wie lange ich das 25€ Hemd wirklich behalte. Bereits beim Kauf weisen manche Waren Fehler auf. Auch wenn die Modeketten immer Trendbewusst sind, erreichen sie dennoch den ganzen Österreichischen Markt, das heißt du wärst einer unter vielen und für mich ist es, vor allem in der Berufswelt, wichtig aufzufallen.

Designermarken Damen Kosten Herren Kosten Bluse 150€ Hemd 90€ Hose 190€ Hose 190€ Rock 170€ Anzug 550€ Kleid 400€ Krawatte 70€ Blazer 300€ Schuhe 250€ Tops 100€ Tasche 300€ Schuhe 200€ Tasche 300€ Insgesamt 1810€ 1450€

Wenige Stücke fürs Businessoutfit, dafür exklusiv.

Hier sieht es schon ganz anders aus. Bei Designermarken wie Hugo Boss oder speziellen Maßschneidereien kannst du dir sicher sein, dass keiner so schnell dein Outfit zusammen hat. Dennoch kannst du dir hier nicht so viele Businessoutfits zusammenstellen. Bei den Damen sprängt es sogar das Budget. Also fällt zum Beispiel das Kleid leider weg. Bei den Männern sieht es hier aber etwas rosiger aus. Hier hast du zwar keine so große Auswahl und hast nur ein zwei Outfits zusammen, aber der Preis hat seinen Grund. Man erkennt es deutlich an der Qualität und hat sicher länger wenn nicht sogar lebenslänglich damit Freude. Ein kleiner netter Bonuspunkt wäre auch die Marke die natürliche Zuverlässigkeit, Stilsicherheit und Qualität aussagt.

Ruhig auch mal was anderes ausprobieren.

Jetzt liegt es nun ganz an dir welche Variante du bevorzugst und wie du auf deinen Chef oder deine Kunden wirken willst. Kleiner Tipp von mir: es ist egal ob du der Designliebhaber oder der Sparfuchs bist, zögere nicht auch einmal die andere Seite auszuprobieren😊