Podcast: SEO – Google Analytics oder Piwik Pro was ist die erste Wahl für die DSGVO?

© Bild: Pixabay, Redaktion

Das Feedback der Podcast-Gäste von Uncripted ist anhaltend gut. Darum haben wir uns aus aktuellem Anlass rund um die Diskussion über Google Analytics, DSGVO, Abmahnungen und Verfahren, … einen wahren Experten zum Diskutieren gesucht und in Martin Prohaska, Suchmaschinen Nerd laut Eigendefinition, auch gefunden.

Martin Prohaska ist Senior SEO Analyst und Web Analytics Consultant und in dieser Funktion CEO und Co-Founder der Overlap GmbH in Wien, sowie Lektor an der FH Technikum Wien und an der Technikum Wien Academy.