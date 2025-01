JETZT Performance: Alles über Datenqualität, relevante KPIs und rechtliche Aspekte beim Tracking sowie Best Practices

Im Rahmen der Fachkonferenz JETZT Performance am 28. und 29. Jänner 2025 in Wien vermitteln Performance-Marketing-ExpertInnen, Digital-Marketing-Profis, MarTech-Kapazunder sowie Marketer und Werber, wie Unternehmen und Marken ihre Performance-Marketing-Strategien jetzt anlegen müssen.

Wien, 7. Jänner 2025. Wie Marken mittels Performance Marketing für mehr Aufmerksamkeit und höhere Interaktionen sorgen, erfahren Werbe-, Marketing- und E-Commerce-Profis von Auftraggeber-, Agentur- und Dienstleisterseite bei der JETZT Performance am 28. und 29. Jänner 2025 in Wien. An den zwei auch separat buchbaren Konferenztagen der JETZT Performance (https://performance.jetzt-konferenz.at) vermitteln Performance-Marketing-ExpertInnen, Digital-Marketing-Profis und MarTech-Kapazunder aus werbetreibenden Unternehmen sowie von Agenturen und Dienstleistern, wie Top-Brands ihre Performance-Marketing-Strategien jetzt gestalten müssen und mit welchen Performance-Marketing-Maßnahmen innovative Unternehmen aktuell reüssieren können.

Training Day: Sofort in die Tat umsetzbares Know-how

Der erste Konferenztag der JETZT Performance – der Training Day am 28. Jänner 2025 – wendet sich an all jene, die in Unternehmen und Agenturen mit dem Themenfeld Performance Marketing befasst sind. Die TeilnehmerInnen werden nach Absolvierung des Training Day verstehen, was man mit Performance Marketing erreichen kann, vor welchen Herausforderungen das Performance Marketing aktuell steht und welche Performance-Marketing-Konzepte nachweislich funktionieren. Der Training Day der JETZT Performance liefert den TeilnehmerInnen sofort in die Tat umsetzbares Know-how, enthält eine ganze Reihe von praxisrelevanten Übungen und wartet mit vielen Tipps und Tricks für die Planung und Umsetzung von Performance Marketing auf. Gleich zu Beginn hält Luca Kretz aus dem Digital Analytics Team der Agentur e-dialog einen Workshop mit dem Titel „Ein KPI – viele Arten, ihn zu berechnen“. Anschließend steuert SEO-Spezialist Lauro de Carvalho von der Wiener Agentur SlopeLift einen Workshop mit dem Titel „Effiziente Demand-Gen-Migration – Von Google Ads zu DV360“ bei und will damit Werbetreibenden neue Möglichkeiten aufzeigen, Zielgruppen umfassender zu erreichen und Kampagnen effektiver zu steuern. Sergio-Digital-Founder Srdan Piljic hält daraufhin einen Workshop mit dem Titel „Performance-Booster Video Content“ und erklärt dabei anhand von Beispielen, warum nutzergenerierte Inhalte überzeugen, was Unternehmen und Marken mit KI-Avataren à la TikTok Symphony bewirken können und wie man die Performance von Video Content generell evaluiert und optimiert. Im vierten Workshop des Training Day der JETZT Performance gehen Michael Röhsner und Julian Maurer, Juristen bei der internationalen Wirtschaftskanzlei Eversheds Sutherland, darauf ein, was der Gesetzgeber beim Tracking erlaubt und was nicht.

Conference Day: Keynotes, Panels und Best Practices

Der zweite Tag der JETZT Performance – der Conference Day am 29. Jänner 2025 – liefert den TeilnehmerInnen im Rahmen von Keynotes, Vorträgen, Panels und Best Practices jede Menge Know-how und Handlungsanleitungen für die Konzeption von performanten Marketing- und Werbemaßnahmen. Nach einer inspirierenden Opening Keynote von Sabine Toifl, Leiterin Werbung und Sponsoring bei der Wiener Städtischen Versicherung über deren Gatevertising-Kampagne referiert Peter Rosenkranz, Founder von media4more zum Thema „Was macht eine erfolgreiche Kampagne aus und der erweiterte Einsatz von Werbemitteln im digitalen Raum“. Danach erklärt Nedad Memic, Kommunikationsmanager bei Beton Dialog Österreich, wie die Zement-, Betonfertigteil- und Transportbetonhersteller im Web performant werben. Im Anschluss schildern Magdalena Schindler und Josip Cukic von RMS Austria, wie die Messbarkeit von Online-Audio-Kampagnen mittels Audio Pixel auf eine völlig neue Ebene gehoben wird. Nach einer Best Practice Keynote von Verena Müllner und Christina Kaiser von e-dialog mit dem Titel „Den ganzen Funnel bespielen: Mit Social Ads erfolgreich B2B-Leads generieren“ erläutern Suzana Anic und Michael Wieser von der GroupM anhand von Kampagnenbeispielen, warum sich Performance Marketing und Sustainability nicht ausschließen müssen. Anschließend präsentieren Sophie Feiks, Head of Client Advice Initiative Media Wien und Nina Santner, Account Manager Adform Österreich und Schweiz, die beide als Jury-Mitglieder beim iab webAD 2024 fungiert haben, die besten Performance-Kampagnen des vergangenen Jahres. Im Anschluss halten André Rathammer und Nina Mulabdic, Director Agency Sales und Social & Search Strategy Managerin bei adverserve eine Best Practice Keynote mit dem Titel „Optimierung der Kampagnen-Performance durch Datenfeeds“. Eine Podiumsdiskussion zum Abschluss der JETZT Performance widmet sich dem Thema „Gute Daten, schlechte Daten – im Spannungsfeld zwischen unerschütterlichem Datenglauben und skeptischem Datenatheismus“. On stage sind Bettina Schatz (willhaben) als Diskussionsleiterin sowie Margit Anglmaier (beko Austria), Florian Wagner (Gewista), Lauro de Carvalho (SlopeLift) und Peter Rosenkranz (media4more).

Anmeldungen zur JETZT Performance sind hier möglich: https://performance.jetzt-konferenz.at/tickets. Der Ticketpreis beträgt 390 Euro netto für den Training Day, 290 Euro netto für den Conference Day sowie 490 Euro netto für Training Day und Conference Day.

Über die JETZT Performance:

Die JETZT Performance (https://performance.jetzt-konferenz.at) ist eine Fachkonferenz aus der Reihe der JETZT Konferenzen. Alle JETZT Konferenzen sind zweitägig konzipiert. Der erste Konferenztag – der Training Day – ist praxisnahe gehalten und bietet zu 100 Prozent anwendbares Wissen. Am zweiten Tag der Fachkonferenz – dem Conference Day – vermitteln Marketing- und Kommunikationsprofis in Vorträgen, Panels und Workshops Know-how und Wissenswertes zum jeweiligen Generalthema. Die JETZT Konferenzen (www.jetzt-konferenz.at) behandeln ausschließlich Spezialthemen digitaler Marktkommunikation und haben das Ziel, die digitale Kompetenz in Unternehmen zu stärken. Folgende JETZT Konferenzen fanden seit 2018 statt: JETZT Amazon, JETZT Audio, JETZT Branding, JETZT Digital PR, JETZT E-Mail, JETZT Video, JETZT Conversion, JETZT Voice, JETZT Performance, JETZT KI, JETZT Shopping, JETZT Social Media und JETZT Recruiting. 2025 stehen folgende JETZT Konferenzen auf dem Programm: JETZT Performance, JETZT SUMMIT, JETZT Media-Mix, JETZT Retail Media und JETZT Branding. Die JETZT Konferenzen werden von der Kommunikationsagentur MOMENTUM Wien veranstaltet.