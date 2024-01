Zweite JETZT KI bietet umfassenden Überblick über die spannendsten KI-Tools für Marketing- und Werbe-Profis

Im Rahmen von interaktiven Workshops vermitteln sechs KI-ExpertInnen, wie man jetzt in Marketing-, Werbe- und Kommunikationsabteilungen sowie in Werbe-, PR- und Marketingagenturen von KI-Anwendungen für Text, Bild, Video, Audio, Datenanalyse und Automatisierung profitiert. Das JETZT KI Bootcamp steigt am 27. Februar 2024 im Hotel Superbude in Wien.

Wie all jene, die beruflich mit Marketing, Werbung und PR im weitesten Sinne zu tun haben, die neuen und sich fast täglich ändernden Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz sinnstiftend und arbeitserleichternd nutzen können, erfahren Kommunikationsprofis beim JETZT KI Bootcamp am 27. Februar 2024 in der Eventlocation Club Transponder im hippen Hotel Superbude in Wien. Die zweite Auflage des JETZT KI Bootcamp mit vier neuen Workshops versteht sich angesichts der rasanten Veränderungen im KI-Tool-Markt einerseits als Weiterführung des ersten JETZT KI Bootcamp Anfang Oktober 2023, aber auch als Einsteiger-veranstaltung für alle jene, die sich bis dato noch nicht strukturiert mit den Segnungen der generativen KI auseinandergesetzt haben. Klares Ziel der vier ineinander übergehenden und aufeinander abgestimmten interaktiven Workshops des JETZT KI Bootcamp ist es, Marketing-, Werbe- und Kommunikationsprofis näherzubringen, wie sie von KI-Anwendungen für Text, Bild, Video, Audio, Datenanalyse und Marketingautomatisierung profitieren können.

Sechs Top-Trainer mit breiten KI-Anwenderkenntnissen

Als Vortragende/Trainer des JETZT KI Bootcamp fungieren

Gerhard Kürner (506.ai),

Lisa Sitzwohl und

Ramin Yazdanpanah (MMCAGENTUR),

Patrik Partl und Philipp Multerer (Brokkoli Advertising Network) sowie

Jürgen Bogner (biteme.digital).

Im ersten Workshop des JETZT KI Bootcamp liefert 506.ai-Founder Gerhard Kürner, einer der profundesten KI-Experten Österreichs, eine Tour d’horizon zum Thema Generative KI sowie KI in Zusammenhang mit Marketing, Sales und HR.

Im zweiten Workshop des JETZT KI Bootcamp dreht sich alles um die Content-Erstellung – primär Text und Bild – mithilfe unterschiedlicher KI-Tools von der allerersten, groben Idee bis hin zum ausgezeichneten Resultat. Welche Tools das sind und wie sie den intelligenten Weg zur Kreativität ebnen, erklären Ramin Yazdanpanah und Lisa Sitzwohl von der MMCAGENTUR.

Im dritten Workshop des JETZT KI Bootcamp gehen Patrik Partl und Philipp Multerer von der Agentur Brokkoli Advertising Network darauf ein, wie man mit KI generierten Datenanalysen aus Annahmen Wissen macht, warum das bis zu 30 Prozent Kosten spart und mehr Umsatz generiert.

Den Abschluss des JETZT KI Bootcamp bildet ein Kreativ-Workshop von Jürgen Bogner von der Agentur biteme.digital: Der Kreativkopf mit einer ganzen Menge an KI-Know-how zeigt anhand eines konkreten Beispiels, wie man mithilfe unterschiedlicher KI-Tools in kürzester Zeit einen Bewegtbildspot herstellen kann.

JETZT buchen

Das JETZT KI Bootcamp liefert den TeilnehmerInnen sofort in die Tat umsetzbares Know-how und wartet mit vielen Tipps und Tricks für die täglichen Herausforderungen in der Arbeit mit KI-Tools auf. Anmeldungen zum eintägigen JETZT KI Bootcamp sind ab sofort hier möglich: https://ki.jetzt-konferenz.at/tickets .

Der Ticketpreis für die JETZT KI beträgt 490 Euro netto.

Mitglieder von iab austria, IAA Austrian Chapter, DMVÖ, PRVA und Marketing Club Österreich erhalten über ihre jeweiligen Verbände eine Ermäßigung von 25 Prozent auf Tickets.

Über die JETZT Konferenzen:

Die JETZT KI (https://ki.jetzt-konferenz.at) ist eine Fachkonferenz aus der Reihe der JETZT Konferenzen und doch unterscheidet sich die JETZT KI fundamental von den üblichen Konferenzen: Die JETZT KI ist ein ganztägiger Workshop, der in vier Themenfelder zum Generalthema KI-Tools für Marketing- und Werbeprofis unterteilt ist. Alle anderen JETZT Konferenzen sind zweitägig konzipiert. Der erste Konferenztag – der Training Day – ist praxisnahe gehalten und bietet zu 100 Prozent anwendbares Wissen. Am zweiten Tag der Fachkonferenz – dem Conference Day – vermitteln Marketing- und Kommunikationsprofis in Vorträgen, Panels und Workshops Know-how und Wissenswertes zum jeweiligen Generalthema.

Die JETZT Konferenzen (www.jetzt-konferenz.at) behandeln ausschließlich Spezialthemen digitaler Marktkommunikation und haben das Ziel, die digitale Kompetenz in Unternehmen zu stärken. Folgende JETZT Konferenzen fanden seit 2018 statt: JETZT Amazon, JETZT Audio, JETZT Branding, JETZT Digital PR, JETZT E-Mail, JETZT Video, JETZT Conversion, JETZT Voice, JETZT Performance, JETZT KI, JETZT Shopping, JETZT Social Media und JETZT Recruiting. 2024 stehen folgende JETZT Konferenzen auf dem Programm: JETZT E-Mail, JETZT KI, JETZT SUMMIT, JETZT Data Driven, JETZT Audio, JETZT Video, JETZT Social Media und JETZT Shopping. Die JETZT Konferenzen werden von der Kommunikationsagentur MOMENTUM Wien veranstaltet.

Das JETZT KI Bootcamp am 27. Februar 2024 im Hotel Superbude Wien liefert den TeilnehmerInnen sofort in die Tat umsetzbares Know-how und wartet mit Tipps und Tricks für Herausforderungen in der Arbeit mit generativen KI-Tools auf. (Fotocopyright: Elisabeth Kessler/MOMENTUM Wien)

Als Trainer beim JETZT KI Bootcamp fungieren Gerhard Kürner (506.ai), Lisa Sitzwohl und Ramin Yazdanpanah (MMCAGENTUR), Patrik Partl und Philipp Multerer (Brokkoli Advertising Network) sowie Jürgen Bogner (biteme.digital). (Fotocopyright: 506.ai/MMCAGENTUR/Brokkoli Advertising/biteme.digital)

