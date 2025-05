Die Welt ist anders – MediaMix – Marketingplanung

Auf der Fachkonferenz JETZT Media Mix hat die Weltpremiere von „Die Welt ist anders“ stattgefunden. In diesem Rahmen hielt Peter Rosenkranz dazu eine Präsentation „Digitaler Media Mix: Wenn Social und Search nicht genug sind“ inklusive des Videos und Liedes – ein Denkanstoß zur Planung von Kampagnen und Auswirkungen auf die Medienlandschaft in Österreich. Hier zeigen wir das Video und einen Nachbericht.

Wege zur Performance abseits von Google und Social Media

Wenn klassische Kanäle an Reichweite verlieren, lohnt sich der Blick auf alternative Medienstrategien – von Podcast bis In-Game-Werbung. Peter Rosenkranz von media4more referierte darüber in seiner Keynote im Rahmen der JETZT Media Mix am 13. Mai.



