Deine Positionierung als Unternehmer:in

Warum ist eine klare Positionierung von Anfang an wichtig?

In der Gründungsphase eines Unternehmens gibt es vieles, dass man im Blick behalten muss: Produkte entwickeln, erste Kunden gewinnen, Netzwerke knüpfen. Vielleicht fragst du dich, ob du von Anfang an eine klare Positionierung brauchst.

Deine Positionierung ist dein Fundament, das dir hilft, dein Angebot verständlich zu kommunizieren und die Menschen anzuziehen, die wirklich von deinen Lösungen profitieren. Es geht darum, sich hervorzuheben – sich abzuheben.

Die perfekte Positionierungsformel lautet =

Wunschkunden + deren Problem + dein Stil und deine Werte + deine Stärken + deine Lösung

1. Definiere Deine Wunschkunden:

Wer sind die Menschen, die du ansprechen möchtest?

Überlege dir zunächst, für wen du da sein möchtest. Stell dir deine Wunschkunden so konkret wie möglich vor: Sind es Privatpersonen, kleine Unternehmen, Start-ups oder Selbstständige? Je klarer du deine Zielgruppe kennst, desto besser kannst du deine Kommunikation auf ihre Bedürfnisse zuschneiden. Deine Wunschkunden sind die Menschen, bei denen du dir vorstellen kannst, dass deine Zusammenarbeit wirklich einen Unterschied macht.

2. Das Problem deiner Kunden:

Welches Bedürfnis haben sie?

Dieser Punkt ist entscheidend: Warum brauchen deine Kunden dich? Was ist das Problem oder die Herausforderung, die sie beschäftigt? Stell dir vor, du bietest Zeitmanagement-Coaching an. Dein idealer Kunde könnte jemand sein, der im Alltag überfordert ist und Struktur braucht. Je besser du das Problem deiner Wunschkunden verstehst, desto klarer kannst du ihnen zeigen, dass du die Lösung für sie hast. Hier entsteht Vertrauen, weil sie merken: „Der versteht mich und weiß, was ich brauche.“

3. Dein Stil und deine Werte:

Was macht deine Art zu arbeiten besonders?

Jeder Mensch hat einen eigenen Stil und bestimmte Werte, die seine Arbeit beeinflussen. Vielleicht bist du humorvoll, locker und bringst deine Kunden mit Leichtigkeit zum Lachen, oder du gehst eher strukturiert und analytisch an Probleme heran. Dein Stil und deine Werte sind etwas, das deine Kunden sofort spüren und mit dir in Verbindung bringen. Diese Faktoren sind oft der Grund, warum Menschen sich für dich und nicht für jemand anderen entscheiden. Werte schaffen Vertrauen, und genau das brauchen deine Kunden, um sich wohlzufühlen.

4. Deine Stärken:

Was kannst du besonders gut?

Hier geht es darum, herauszufinden, was du besser kannst als andere. Vielleicht hast du eine besondere Empathie, eine ganz bestimmte Methode oder die Fähigkeit, schwierige Dinge einfach zu erklären. Deine Stärken machen dich einzigartig und bieten deinen Kunden genau das, was sie suchen. Überlege dir, was dich als Anbieter wirklich besonders macht – deine Stärken sind der Schlüssel zu einer unverwechselbaren Positionierung.

5. Deine Lösung oder dein Produkt:

Wie löst du das Problem deiner Kunden?

Am Ende dieser Formel steht dein Produkt oder deine Dienstleistung – die Lösung, die du deinen Wunschkunden bietest. Überlege dir, wie du das Angebot so klar und einfach wie möglich erklärst. Ein potenzieller Kunde muss auf den ersten Blick verstehen können, was er bei dir bekommt und wie genau du sein Problem lösen kannst.

Klarheit in deiner Positionierung ist die „geheime“ Zutat, die dich einzigartig macht

Eine klare Positionierung hat nicht nur etwas mit der Außenwirkung zu tun, sondern hilft dir auch intern enorm weiter. Unser Gehirn liebt Klarheit – das haben Forschungen aus der Neurowissenschaft bewiesen. Wenn du selbst genau weißt, wofür du stehst und was deine Botschaft ist, fällt es dir leichter, Entscheidungen zu treffen und deinen Fokus zu halten.

Auch deine Kunden profitieren davon: Sie können intuitiv und schneller entscheiden, ob sie sich angesprochen fühlen. Das sorgt für eine größere Sicherheit und dafür, dass die Menschen, die zu dir kommen, wirklich zu deinem Angebot passen. So sparst du nicht nur Zeit, sondern ziehst die Kunden an, die mit dir wirklich etwas erreichen wollen.

Lebe Deine Positionierung im Alltag

Sobald du deine Positionierung festgelegt hast, geht es darum, sie in allen Kanälen und in jeder Begegnung mit deinen Kunden sichtbar zu machen. Dein Logo, Deine Fotos und Bildsprache, deine Social-Media-Profile, deine Webseite und jede Kommunikation sollten die Elemente deiner Positionierung widerspiegeln.