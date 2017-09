Was immer bewegt – der Jungunternehmertag 2017!

Es ist natürlich herausfordernd, immer am neuesten Stand der Entwicklung zu sein. Gerade für JungunternehmerInnen kann der schnelle und stetige Wandel der Gesellschaft aber auch ein gutes Trainingsprogramm darstellen, um unternehmerisch fit zu bleiben. Dazu braucht es Biss, Durchblick und die nötige Motivation. Dann ist man vorne mit dabei.

Der Vorzeigeunternehmer Ali Mahlodji – Gründer von WHATCHADO

Wie man trotz widriger Umstände ein erfolgreicher Unternehmer wird, das erfahren wir am 3. Oktober 2017 bei der Keynote-Speech: Ali Mahlodji, der Gründer von WHATCHADO, wird beim Eröffnungstalk des Jungunternehmertages auf der Bühne stehen und zum Thema SMART-MOBIL-DIGITAL – Move to success reden. Trotz seines untypischen Werdegangs ist er ein Vorzeigeunternehmer, der es mit der nötigen Verve geschafft hat, eine coole Idee sehr erfolgreich umzusetzen. Er war bereits 2013 am Jungunternehmertag, damals als Best Practice Beispiel für junge Gründer. Diesmal möchte er mit seiner Geschichte andere JungunternehmerInnen und jene, die es noch werden wollen, inspirieren. Zudem wird er darüber sprechen, warum der Erfolgsfaktor Mensch wichtiger ist denn je und worauf es in unserer sehr auf Schnelligkeit und Wandel geprägten Gesellschaft im Business ankommt.

Digitalisierung = SMART-MOBIL-DIGITAL

Darauf setzt der Jungunternehmertag 2017 seinen Schwerpunkt. Als größte Infomesse für GründerInnen und JungunternehmerInnen und als jährliches Highlight in der Gründungsszene ist der Jungunternehmertag stets am Puls der Zeit. Daher wird es genau zu diesem Themenkreis SMART-MOBIL-DIGITAL viele spannende und wertvolle Vorträge geben. Selbstverständlich werden wieder die wichtigsten Aussteller rund um das Thema Unternehmensgründung vor Ort sein. Wie immer ist der Jungunternehmertag auch ein hervorragendes Terrain zum Netzwerken. Lernen von Experten und Expertinnen auf smarte Art, das kann man eben wieder am 3. Oktober 2017 auf der Infomesse für GründerInnen im Messe Wien Congress Center.

Themen, die uns alle bewegen!

Klassische Gründungsbasics, Tipps, wie ein starker Start gelingt, und welche Tools einem zum Erfolg helfen, sind Themen, die junge GründerInnen bewegen. Der Datenschutz ist ein weiterer Punkt, der im Gespräch sein wird. Förderungen, Marketing, die Zukunft des Internets und wie man als Businessmama reüssiert, das alles werden uns die Vortragenden erzählen. Näheres dazu findet man auf der Website des Jungunternehmertags.(verlinken mit www.jungunternehmertag.com)

Was es alles noch Cooles gibt!

Mit feedbackr, einem österreichischen Startup-Unternehmen, kann man aktiv an den Vorträgen teilnehmen. Mit dem eigenen Smartphone ist man somit Teil der Veranstaltung. Wir dürfen schon sehr gespannt darauf sein.

Mit goodbag, einer wirklich smarten Einkaufstasche, wird viel für die Umwelt getan. Denn bei jeder Wiederverwendung wird ein neuer Baum gepflanzt. Ein super Projekt, welches heuer vom Jungunternehmertag unterstützt wird.

Natürlich wird es wieder die Lounge der Jungen Wirtschaft geben. Diese in den letzten Jahren sehr gut besuchte Einrichtung ermöglicht es allen Besuchern des Jungunternehmertages 2017, sich praktische und motivierende Tipps von bereits erfolgreichen UnternehmerInnen zu holen.

Dann nichts wie los zum Jungunternehmertag 2017 am 3. Oktober in der Messe Wien

Ganz cool ist die Anreise mit den Öffis oder dem Rad. Denn der Veranstaltungsort ist ganz easy zu erreichen. Und wir alle unterstützen so den Gedanken des Green Meeting. Wieder der Umwelt zuliebe.