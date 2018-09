Franchise Messe – 9. und 10. November 2018 im MGC Wien

Die Franchise Messe, die dieses Jahr zum 5. Mal stattfindet, ist die einzige Veranstaltung in ganz Österreich, die sich ausschließlich dem Thema Franchising widmet. Die Österreichische Franchise Messe ist ein Treffpunkt für alle die den Weg in die Selbstständigkeit suchen oder den Wunsch haben mit ihrem Unternehmen zu expandieren. Franchise ist eine sehr smarte Art Business zu machen.

Franchise Messe – Weg zur Selbständigkeit 9. und 10. November 2018

MGC Messe – 1030 Wien, Modecenterstr. 22, Eingang Leopold Böhm Straße 8

Täglich 10:00 bis 18:00 Uhr

Eintritt: 15,– Euro an der Kasse / Online 10,– Veranstalter sind: Cox Orange in Kooperation mit dem Österreichischen Franchise-Verband und der Wirtschaftskammer Österreich

Neuer Standort

Nach vier Messen in der Wiener Stadthalle setzt Cox Orange, der Veranstalter der Franchise Messe, auf die noch junge Location der MGC-Messe beim Gasometer. „Wir überlegen immer neue Akzente für unsere Aussteller und Messebesucher – unser Motto ist „Stay fresh!“, so Carina Felzmann, die Geschäftsführerin von Cox Orange.

Franchise ist nicht nur attraktiv, sondern es boomt

Die Zahlen sprechen für sich. 86% der in Österreich tätigen Franchise-Systeme planen die Aufnahme neuer Franchise-Partner. Dass die Suche nach diesen neuen Partnern für die meisten Systeme eine sehr große Herausforderung ist, bestätigt auch Mag. Barbara Rolinek, Geschäftsführerin des Österreichischen Franchise- Verbandes (ÖFV) und Hauptpartner der Messe. Wer sich also mit dem Gedanken trägt den Schritt in die Selbständigkeit zu versuchen, hat auf der Franchise Messe die Gelegenheit Informationen aus erster Hand zu erhalten. Und das geht auch noch sehr einfach.

Termine für Ausstellergespräche im Vorfeld buchen

Die Franchise Messe bietet den Besucherinnen und Besuchern ein bemerkenswertes Vorabservice. Interessenten können vor der Messe auf der Website Termine mit den Austellern vereinbaren, die sie am interessantesten finden. So taucht man ganz ohne Wartezeiten gezielt in die spannendsten Angebote und deren Details ein. Da wir im Digitalzeitalter leben, erhalten Besucher natürlich 15 Minuten vor Gesprächsbeginn einen Reminder aufs Handy. That’s perfect!

Treffpunkt und Recruiting-Point für die gesamte Branche

Die Ausstellerliste liest sich wie das Who is Who der Österreichischen Franchise Branche. Mit Carina Dworak (MRS.SPORTY) und Norbert Steinwidder (Das Futterhaus) promoten zwei ausgewiesen erfolgreiche Franchisegeber als Messe Botschafter die Franchise Messe.

Carina Dworak, Head of Business Development, MRS.SPORTY:

“Das Franchise-Event des Jahres steht vor der Tür – die Österreichische Franchise Messe ist die Franchise-Veranstaltung, die die österreichische Franchise-Szene für potentielle, neue Partner und bei den Medien in den Mittelpunkt rückt. MRS.Sporty ist seit Beginn an als Aussteller dabei und wir haben tolle neue Franchise-Partner durch die Franchise Messe gewonnen. Jedes System, das an der weiteren Expansion in Österreich interessiert ist, sollte diese Chance für sich nützen.”

Norbert Steinwidder, CEO Das Futterhaus:

“Ich engagiere mich sehr gerne für die Österreichische Franchise Messe, ist diese doch der größte Marktplatz zum Thema Franchising in unserem Land! Das Futterhaus war immer Aussteller, weil wir, neben der Franchise- Partnergewinnung, auch stark auf unsere Markenpflege setzen.”

Wanted: Franchise-Partner

Die neueste Umfrage hat es deutlich aufgezeigt: Vor allem Angestellte oder Unternehmer werden Franchise-Partner. Über drei Viertel der Franchise-Nehmer starten aus einer unselbständigen Beschäftigung in die Selbständigkeit im Franchising, ein knappes Viertel war hingegen bereits außerhalb des Franchisings selbständig. Die wichtigsten Motive für eine Selbstständigkeit sind Unabhängigkeit bzw. der eigene Chef zu sein, mehr Freude an der Arbeit sowie neue Herausforderungen zu finden und eigene Ideen zu verwirklichen.

Vielfach Bewährtes als eine ausgezeichnete Basis nutzen

Für die Wahl einer Selbständigkeit als Franchise-Nehmer motiviert insbesondere die Möglichkeit von der Partnerschaft mit dem Franchise-Geber zu profitieren sowie ein erprobtes Konzept und eine bekannte Marke nutzen zu können. 93 % der Franchise-Nehmer würden sich wieder für eine Tätigkeit im selben System entscheiden.

Der Veranstalter Cox Orange freut sich Sie am 09. und 10. November zwischen 10:00 und 18:00 Uhr auf der MGC Messe, 1030 Wien, begrüßen zu dürfen. Und nicht vergessen – Ausstellergespräche schon im Vorfeld online vereinbaren.