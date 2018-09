Business Manicas – 3 Bühnen und Walter Kreisel als Keynote-Speaker

Nach 27 Jahren hat sich der Jungunternehmertag, Österreichs größte Infomesse für GründerInnen und JungunternehmerInnen, einem Facelifting unterzogen. Unter dem Namen „Business Maniacs“ präsentiert sich die Messe in einem neuen, modernisierten und erweiterten Format.

Unternehmergeist ist zentrales Element

Wie in den Jahren zuvor setzt die Junge Wirtschaft Wien in Kooperation mit der Wirtschaftsagentur Wien auch weiterhin auf einen starken Informationscharakter sowie eine große Themenvielfalt. Deutlich stärker als bisher wird der Unternehmergeist in den Fokus gerückt. Durch die Einteilung in verschiedene Sektoren wird zudem die Orientierung erleichtert und eine gezieltere Suche nach dem nötigen Know-how ermöglicht.

Rookies – Experts – Leaders: Business Maniacs 2018

Auf den drei Bühnen „Business Rookies“, „Business Experts“ und „Business Leaders“ werden den BesucherInnen spezifische Vorträge und Impulsvorträge geboten, passend zur jeweiligen Phase des Unternehmens: von Basics wie Business Plänen oder Förderungen über Personal Recruiting und der richtigen Content Strategie für KMU bis hin zu einem Panel über die Kultur des Scheiterns von den „Fuckup nights Vienna“. Auch die Netzwerk-Möglichkeiten werden erweitert, um so das Rund-um-Paket des Info-Festivals zu vervollständigen.

Business Maniacs 2018 3 Stages, Expo, Networking für GründerInnen und JungunternehmerInnen 2. Oktober 2018 ab 08:30 Uhr Messe Wien Congress Center Eintritt frei – Anmeldung erforderlich Alle Infos online unter: https://businessmaniacs.at

Walter Kreisel ist der diesjährige Keynote-Speaker

Der CEO von Kreisel Systems ist einer der großen österreichischen Pioniere im Bereich intelligenter Lade-, Energie- und Gebäudelösungen. „Warum es Sinn macht die Welt zu elektrifizieren!“, so lautet der Titel seiner Keynote. Von Smart Home Lösungen über den Mavero Heimspeicher bis zu Lösungen für Industrie und Gewerbe reicht die Produktpalette von Kreisel Systems.

„Wahre Business Maniacs sind für mich jene, die ihr Unternehmen nachhaltig gestalten, über Generationen hinausdenken und planen sowie an Services und Lösungen arbeiten, die für den Kunden einen tatsächlichen Nutzen haben.“ Walter Kreissl zeigt damit, wie wichtig es ist, als UnternehmerIn über längere Zeiträume zu denken.

Darüber hinaus freut er sich, bei Business Maniacs 2018 dabei zu sein und betont dabei auch die nötige Fehlerkultur in einem Unternehmen. „Fehler und Erfahrungen, die ein anderer gemacht hat, sind viel wert. Daher möchte ich meine Erfahrungen und Ideen mit anderen teilen. Aber auch ich kann einiges von den jungen, motivierten Menschen vor Ort lernen.“

Expo in neuem Gewand

Auch die Ausstellung wurde in drei Teile untergliedert:

Startup & Founder Area

In diesem Bereich sind überwiegend Serviceeinrichtungen und Aussteller zu finden, die vor allem Vor-GründerInnen, GründerInnen und UnternehmerInnen im ersten Jahr ansprechen.

Expert Area

In diesem Bereich sind jene Servicestellen und Aussteller zu finden, die sich auf JungunternehmerInnen, die bereits 2-3 Jahre selbstständig sind, fokussieren.

Product & Service Area

In diesem Bereich sind Anbieter zu finden, die Unternehmen mit ihren Ausstattungen und ihrem Service unterstützen können.

Eintritt frei – jetzt anmelden

Für den Zugang zu den zahlreichen Vorträgen, Workshops, Diskussionen und Ausstellern ist lediglich eine Anmeldung über die Website der Veranstaltung nötig. Diese ist wie immer kostenlos. Zur Anmeldung >>>