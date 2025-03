Ali Asaad und Gunther Pany

Im Spätherbst 2024 setzten Gunther Pany und Ali Asaad einen bedeutenden Meilenstein in der digitalen Transformation der Unternehmenslandschaft, indem sie DOCSENSE KI Development gründeten. Dieses Unternehmen bietet eine Vielzahl an Lösungen, die das Potenzial haben, Firmen von Grund auf zu revolutionieren.

Eine herausragende Stärke von DOCSENSE ist die automatisierte Dokumentenerfassung und -verarbeitung. Mittels Optical Character Recognition OCR und Natural Language Processing NLP werden sämtliche Dokumente gelesen und mittels KI erkannt und zugeordnet, egal ob Papierdokumente, digitale Dateien, Bilder, Röntgenaufnahmen oder andere Formate. Dies führt zu einer effizienten Datenintegration und -konsolidierung, wodurch Daten aus verschiedenen Quellen zentralisiert und deren Qualität erheblich verbessert wird.

Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Verbesserung der Kommunikation.

Intelligente Chatbots und KI-gestützte Helfer erleichtern den Zugriff auf Unternehmenswissen und steigern somit die Produktivität. DOCSENSE bietet zudem maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Arbeitsabläufe, was die Prozesse in unterschiedlichen Abteilungen optimieren kann.

Dank KI-gestützter Automatisierungstools können Projektleadzeiten verkürzt und Risiken minimiert werden. Dies steigert die Effizienz bei der Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen. Gleichzeitig legt DOCSENSE großen Wert auf den Datenschutz und die Sicherheit der Daten.

Dies ist besonders wichtig für die Verwaltung sensibler Kundendaten und interner Unternehmensinformationen.

DOCSENSE glänzt zudem in der Workflow-Automatisierung, welche Genehmigungsprozesse, Dokumentenverfolgung und Aufgabenmanagement umfasst. Durch intelligente Datenanalyse kann das System Muster und Trends erkennen, was prädiktive Analysen und fundierte Entscheidungsfindungen unterstützt.

Die sichere Dokumentenspeicherung und -verwaltung ist ein weiterer Kernbereich von DOCSENSE. Das Unternehmen bietet sowohl Cloud- als auch On-Premise-Lösungen, die durch Verschlüsselung und Zugriffskontrollen nur autorisierten Benutzern Zugang zu sensiblen Informationen gewähren.

Zudem ermöglichen bereitgestellte APIs eine nahtlose Integration in bestehende Systeme, was eine effiziente Datenübertragung und -synchronisierung sicherstellt.

Im digitalen Zeitalter ist die Optimierung von Geschäftsprozessen essenziell, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ein entscheidender Faktor dabei ist der Umgang mit sensiblen Daten. Das geschlossene KI-System von docsense.at bietet Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen, die genau auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind und gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards gewährleisten. Dieses System schützt sensible Unternehmensdaten, indem es vollständig intern arbeitet, wodurch das Risiko von Datenlecks und unbefugtem Zugriff minimiert wird.

Ein zentraler Vorteil des geschlossenen Systems ist die kontinuierliche Anpassung an spezifische Arbeitsabläufe und Bedürfnisse des Unternehmens. Anders als offene KI-Systeme, die auf allgemeine Datenmodelle angewiesen sind, lernt und optimiert das geschlossene System von docsense.at ausschließlich basierend auf internen Daten und Prozessen. Dies führt zu maßgeschneiderten Lösungen, die Effizienz und Produktivität erheblich steigern.

Mit einem geschlossenen KI-System behalten Unternehmen die volle Kontrolle über ihre Daten und deren Nutzung, was Vertrauen bei Mitarbeitern und Geschäftspartnern schafft. Zudem ermöglicht es Unternehmen, ihre KI-Strategien flexibel anzupassen und weiterzuentwickeln, ohne auf externe Anbieter angewiesen zu sein.

Das Jahr 2025 stellt österreichische Unternehmen vor zahlreiche Herausforderungen. Die zunehmende Globalisierung und technologische Entwicklungen erfordern kontinuierliche Anpassungen und Innovationen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Besonders relevant sind die Anforderungen an die Wettbewerbsfähigkeit, die durch technologische Kompetenzen und differenzierte Marktstrategien gestellt werden. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, bietet DOCSENSE maßgeschneiderte Lösungen zur Prozessoptimierung. Durch die Kombination von Künstlicher Intelligenz und Machine Learning im geschlossenen System können Unternehmen die zeitaufwendige und fehleranfällige manuelle Verarbeitung von Dokumenten automatisieren. Dies steigert die Effizienz und Produktivität, sodass sich Unternehmen auf ihre Kernaktivitäten konzentrieren können.

Für Unternehmen in Österreich gibt es aktuell zahlreiche Förderungen, die den Weg zu einer erfolgreichen Zukunft erleichtern. Diese Förderungen decken verschiedene Bereiche ab, von der Energieeffizienz über digitale Technologien bis hin zur Unternehmensgründung und -entwicklung. Unternehmen können sich von diesen Förderungen unterstützen lassen und ihre Innovationsprojekte realisieren.

Gunther Pany und Ali Asaad haben mit der Gründung von DOCSENSE einen entscheidenden Schritt in Richtung Zukunft gemacht. Ihre Vision, Unternehmen durch maßgeschneiderte KI-Lösungen zu unterstützen und gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten, könnte österreichischen Firmen in einem zunehmend wettbewerbsintensiven globalen Markt einen wesentlichen Vorsprung verschaffen.

Gunther Pany ist ein erfahrener Werbemanager und Marketingexperte. Pany ist nicht nur Chief Marketing Officer (CMO) bei docsense.at, sondern auch Hälfteigentümer und Geschäftsführer des Unternehmens. Mit einer beeindruckenden Karriere in verschiedenen Bereichen des Marketings und Verkaufs, einschließlich klassischem und Online-Marketing, hat Pany umfassende Kenntnisse und Erfahrungen gesammelt, die er nun in DOCSENSE einbringt.

Er absolvierte Ende der 90ger an der WU Wien den Universitätslehrgang für Werbung und Verkauf und war in verschiedenen Positionen tätig, darunter Verkaufsleiter bei Verlagen und Marketingleiter in diversen Unternehnen. Seit 2011 ist er als selbstständiger Marketingberater tätig und bietet maßgeschneiderte Marketinglösungen für Unternehmen an.

Gunther Pany bleibt außerdem weiterhin aktiv in seiner Rolle als Gründer und Geschäftsführer der Werbeagentur „com.pany marketing|beratung“.