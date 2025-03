Wiener Forschungsfest 2025

Von 21. bis 23. März 2025 zieht das Wiener Forschungsfest ins Rathaus ein!

Mitten in der Wiener City zeigt die Wirtschaftsagentur Wien gemeinsam mit Unternehmen, Unis und Fachhochschulen Forschung aus Wien zum Angreifen.

Eine große Mitmach-Ausstellung und zahlreiche Workshops laden bei freiem Eintritt mit abwechslungsreichem Programm zum Entdecken und Ausprobieren ein. Zusätzlich steht wieder ein eigener Kleinkindbereich zur Verfügung.

Sie kommen ohne Kinder und wollen tiefer in die Welt der Forschung eintauchen? Dann sind die Vorträge im Forschungscafé im Rahmen des Wiener Forschungsfestes am 22.3. perfekt für Sie!

Ihre Kinder wollen tiefer in die Welt der Forschung eintauchen? Dann besuchen Sie einen der vielen kostenlosen Workshops im Rahmen des Wiener Forschungsfestes. Die Workshops sind kostenlos und eine Anmeldung ist nur vor Ort am gleichen Tag möglich. Die Details finden Sie in hier: Zu den Workshops

Öffnungszeiten:

Freitag: 14:00 – 18:00 Uhr

Samstag: 10:00 – 18:00 Uhr

Sonntag: 10:00 – 18:00 Uhr

Programmpunkte

Mitmach-Bereich

Erlebe Wissenschaft hautnah: An über 30 interaktiven Stationen kannst du selbst experimentieren, Innovationen ausprobieren und die Forscher*innen persönlich kennenlernen. Scrolle weiter runter, um einen ersten Blick auf die Aussteller*innen zu bekommen! Workshops

Nimm an kostenlosen, interaktiven Workshops teil und tauche in die faszinierende Welt der Forschung ein – mehrmals täglich! (Zielgruppe: Kinder & Jugendliche) – zu den Workshops Forschungscafé

Das Forschungscafé bietet eine Gelegenheit, Wissenschaft hautnah zu erleben und direkt mit den Expert*innen ins Gespräch zu kommen. Egal ob Sie schon immer wissen wollten, wie Tiere kommunizieren, welche Geheimnisse das Universum birgt oder welche Fortschritte es in der Krebsforschung gibt! (Zielgruppe: Erwachsene) – zum Forschungscafé Kleinkindbereich

Für die kleinsten Entdecker*innen: An fünf Stationen können Kinder unter 6 Jahren spielerisch forschen, experimentieren und die Welt der Wissenschaft hautnah erleben! Straße der Berufe

Die Wirtschaftsagentur Wien informiert gemeinsam mit der AK Wien zu Berufen & Ausbildungswegen, welche beim Wiener Forschungsfest vorgestellt werden.

Aussteller*in