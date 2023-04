Wie Sie als Unternehmer mit der 1 Tages-Woche Ihr Unternehmen revolutionieren

Gastbeitrag von Johann Lebenich

Sie kennen das sicherlich: Stressige Arbeitswochen, keine Zeit für Familie und Hobbys und das Gefühl, ständig unter Druck zu stehen. Doch was wäre, wenn Sie als Unternehmer nur noch einen Tag pro Woche arbeiten müssten? Klingt utopisch? Ja, aber es ist tatsächlich möglich, wenn Sie bereit sind, einige Veränderungen in Ihrer Arbeitsweise vorzunehmen.

Klingt verrückt? Denken Sie ein Stück weiter…

Durch die Konzentration auf einen Tag pro Woche können Sie Ihre Aufgaben gezielter und effizienter erledigen. Sie werden Prioritäten noch besser setzen und sich auf die essenziellen Unternehmeraufgaben konzentrieren, anstatt sich von Nebensächlichkeiten ablenken zu lassen. Gleichzeitig können Sie sich auf strategische Aspekte Ihres Unternehmens konzentrieren und über neue Ideen und Wachstumschancen nachdenken, anstatt sich ständig mit operativen Details zu beschäftigen.

Fähigkeiten verbessern, Aufgaben delegieren usw.

Außerdem werden Sie die Fähigkeit verbessern, Aufgaben zu delegieren und effektiv mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten, um das Maximum aus der begrenzten Zeit herauszuholen. Also das Unternehmen weiterzuentwickeln. Gleichzeitig haben Sie mehr Freizeit, um sich zu erholen und neue Energie zu tanken.

So geht es!

Sie fragen sich jetzt vielleicht: „Aber wie soll das gehen? Ich habe doch so viele Verpflichtungen und Aufgaben, die ich nicht delegieren kann!“ Und genau hier kommt die Veränderung der Rahmenbedingungen ins Spiel. Durch die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Berater können Sie die notwendigen Systeme schaffen, um Ihre Arbeitswoche auf einen Tag zu reduzieren.

Drei Schritte, die Sie beachten sollten

Das Wollen: Sie müssen wirklich bereit sein, Ihre Arbeitsweise zu verändern und sich auf die Vorteile zu konzentrieren, die eine 1-Tages-Woche mit sich bringt.

Die nötige Ordnung: Sie müssen Ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten klar definieren und systematisieren. Identifizieren Sie die wichtigsten Aufgaben und delegieren Sie die weniger wichtigen Aufgaben an Ihr Team oder externe Dienstleister.

Die entsprechende Kommunikation: Stellen Sie sicher, dass Sie effektiv mit Ihrem Team kommunizieren, um sicherzustellen, dass alle Aufgaben und Verantwortlichkeiten klar sind und effizient ausgeführt werden können.

Am Beispiel eines Uhrmachers

Sie können es sich so vorstellen. Wenn ein Uhrmacher eine Uhr zusammenbaut, hat er jede Menge an unterschiedlichen Zahnrädern. Die Kunst besteht darin, die richtigen Zahnräder an die richtige Stelle zu setzen, damit am Ende das Uhrwerk von selbst läuft. Zuerst will er eine Uhr bauen, danach überlegt er sich welches Zahnrad was tun soll, und am Ende kümmert er sich um das Zusammenspiel aller Komponenten. Und genau so kann das Unternehmen aufgestellt werden. Damit es am Ende wie ein Schweizer Uhrwerk läuft.

Richtig planen

Dieser Prozess ist allerdings nichts, was in einer Woche erledigt ist. Zuerst ist die richtige Planung entscheidend für den Erfolg. Dieser Phase sollten Sie genug Zeit geben. Danach kommt die schrittweise Umsetzung. Wobei beachtet werden muss, dass der Geschäftsbetrieb aufrechterhalten wird. Dazwischen wird adaptiert, Prozesse verbessert und das Gesamtzusammenspiel im Auge behalten. Insgesamt ist die Umstellung auf eine 1-Tages-Woche eine Herausforderung, aber es kann eine lohnende Entscheidung sein. Mit der richtigen Unterstützung von außen und einer klugen Priorisierung können Sie Ihre Produktivität steigern und gleichzeitig mehr Zeit für sich und Ihr Unternehmen gewinnen.