Was müssen wir im Sommer 2023 tragen?

Ein bisschen konnte man ihn schon spüren. Ja genau, sehr bald ist Sommer. Strahlender Sonnenschein, wolkenfreier Himmel und Temperaturen um die 30 Grad. Herrlich. Bei diesem Gedanken geht einem das Herz auf. Aber nichts desto trotz, muss auch bei diesem herrlichen Wetter die Arbeit auf dem Schreibtisch erledigt werden. Welche tragbaren Trends es heuer auch für das Büro gibt? Das nehmen wir uns mal genauer unter die Lupe.

Strick

Ja genau, Strick ist auch im Sommer immer ein Kleidungsstück wert, denn der so genannte Sommerstrick ist nicht nur angenehm zu tragen, er ist auch luftig und luftdurchlässig. Was also gut aussieht, hat auch noch eine tolle Funktion. Damit das Strickoberteil nicht so durchsichtig wirkt, kann ein schönes glänzendes Trägeroberteil aus Seidensatine unter dem Strick getragen werden. Ob grober Strick oder feiner Strick, alles ist erlaubt. Und vor allem lässt sich dieser Trend sehr gut in den Business Alltag einbauen. Auch eine leichte Strickjacke als Überwurf im Büro wirkt sehr schön. Je nach Kombinationsmöglichkeit also ein sehr bürotauglicher Trend.

Es wird sportlich

Lederjacken im Motorsportstil können richtig sexy wirken. Auch hier gilt wieder die Devise: Es kommt auf die richtige Kombination an. Eine schöne Variante für eine Jacke an einem etwas kühleren Sommertag. Farbige Lederjacken sind eine wunderschöne Art, wie man klassische und schlichte Bürooutfits ein bisschen aufpeppen kann. Es wird wieder schmal

Unsere Hosen haben in den letzten Saisonen einen ziemlichen Wandel durchgemacht, wenn es um das Thema Schnitte geht. Von enger als eng, bis Bootcut, bis hin zu baggy war alles dabei. Heuer geht es wieder hin zu schmalen Hosen. Egal ob bei Anzughosen oder bei Jeans, schmale und gerade Hosen gehen im Büro wirklich immer. Es muss nicht immer eine schlichte Hose sein, ein kleiner Aufschlag oder ein kurzer Schlitz am Hosensaum an der Seite wirken sehr schön mit Pumps oder Peeptoes. Der Trend sagt uns schmale Hosen voraus.

Fransen Fransen Fransen

Fransen waren bereits im letzten Sommer angesagt, aber heuer geht es wirklich nicht ohne. Natürlich können im Büro die Fransen nicht Überhand nehmen. Es kommt also auf den richtigen Einsatz der Fransen an. Sie sind also raffiniert einsetzbar. Schlichte Kleider mit Fransen oder gerade Röcke mit Franseneinsätzen sind eine tolle Art Fransen im Büro zu zeigen. Ein schöner Blazer macht den Look wieder etwas klassischer. Und wenn es nur eine Tasche mit Fransen ist, diese ist bestimmt der Hingucker im Büro.

Das Gegenteil der schmalen Hose

Ja zugegeben, bei diesen Hosentrends blickt man nur sehr schwer durch. Auch wenn wir jetzt wieder schmale Hosen tragen werden, die Oversized-Denim ist heuer im Sommer der Renner. Im Büro muss es ja nicht die Denim Variante sein. Auch eine klassische schwarze Oversized Hose aus einem glatten Wollstoff kann sehr modern wirken.

Midi Midi Midi