Von Klein an auf Nachfolger getrimmt

Max Spiess galt mit 13 Jahren als jüngster Unternehmer Österreichs. Mit seiner Firma PowerPointVorlagen.at erstellt er auftragsweise PowerPoint-Präsentationen mit individuellen Designs. Sein Vater ist ebenfalls Unternehmer.

Erfolgreich? – weil von Klein auf eingebunden?

Ob man Unternehmertum nun in die Wiege gelegt bekommt oder nicht, darüber lässt sich bestimmt streiten. Dass die Erziehung einen gewissen Anteil am späteren Erfolg hat, dürfte aber unbestritten sein.

Wie die Kinder Familienunternehmen erleben

Ständiges Vorbild sind die Eltern, die im Arbeitsalltag ihr unternehmerischen Know-how weitergeben. So bekommen sie sozusagen ganz nebenbei den Verkauf, das Verhandlungsgeschick, buchhalterische Angelegenheiten und vieles mehr, was im Arbeitsalltag anfällt, mit.

Eine gute Balance zwischen Tradition und Innovation sind die Voraussetzung für den Erfolg eines Unternehmens. Das bekommen die Kinder von Familienunternehmern hautnah mit.

Kinder setzen sich auf natürliche Art mit den Produkten und den Dienstleistungen auseinander, die das Unternehmen der Eltern anbieten. Das was den Vater oder die Mutter an Ihrer Arbeit fasziniert, das was diese motiviert und diese mit einer großen Portion an „ownership“ ausüben ist den potentiellen Nachfolgern Vorbild.

Kinder leben den Arbeitsalltag auf natürliche Weise mit

Kinder lernen, wenn das Unternehmen Höhen und Tiefen durchmacht. Sie erleben, was es bedeutet, Geld zu verdienen, um in wirtschaftlich schwierige Zeiten bestehen zu können.

Das tägliche Training…

In Familienunternehmen ist das Unternehmen täglicher Gesprächsstoff – strategische unternehmerische Ausrichtung wird regelmäßig besprochen und so ganz nebenbei erlernt.

Unternehmer ist man auch am Wochenende oder im Urlaub. Das Unternehmen ist meist der Mittelpunkt des Familienunternehmens. Da kann auf einen Urlaub oder ein ruhiges Wochenende nicht immer Rücksicht genommen werden. Wenn es sein muss, sind unternehmerische Entscheidungen und Handeln nötig, egal ob man gerade auf Urlaub oder im Wochenende ist oder nicht.

Mitarbeiterführung

Oftmals sind Mitarbeiter sehr eng mit dem Familienunternehmen verbunden. Sie werden nicht bloß als Personalnummer behandelt, sondern als Teil des Familienunternehmens in Anteilnahme an deren eigene Familiengeschichten gesehen.

Kinder erleben auch Schattenseiten des Unternehmerdaseins

Kinder bemerken sehr schnell und genau, wenn die Eltern strategische Fehlentscheidungen getroffen haben. Sie bekommen im besten Fall jedoch mit, wie „wie der Unternehmer wieder aufsteht und weitergeht“ um neue Geschäftsfelder zu entwickeln.