Weiteres Wachstum unseres CONATIVE Netzwerks in Österreich

Mit dem CONATIVE Netzwerk konnten wir in den letzten Jahren eine Plattform schaffen, die über 1 Million Unique User in Österreich und über 35 Millionen Unique User in Deutschland mit Werbeanzeigen von unseren Kunden erreicht.

Banner vs. Advertorial

Das wesentliche Element dabei besteht in der Präsentation der Werbebotschaft, die in Form eines „Advertorials“ erscheint. Advertorial ist ein zusammengesetztes Wort aus den beiden englischen Begriffen „Advertisement“ – Werbeanzeige – und „Editorial“ – redaktioneller Artikel. Als solches handelt es sich um eine Werbung, die jedoch nicht reißerisch und mit starken Bildern auftritt, sondern wie ein redaktioneller Beitrag erscheint.

Diese Dynamik ist insofern wesentlich, da sich bei Usern von Internetseiten eine „Bannerblindheit“ eingestellt hat – viele Besucher nehmen die Werbebanner, die auf einer Seite aufscheinen, gar nicht mehr wahr.

Die Funktionsweise von CONATIVE

Durch das CONATIVE Netzwerk wird genau dieses Problem gelöst. Für unsere Kunden werden redaktionelle „Advertorials“ erstellt, die auf den jeweiligen Partnerseiten des CONATIVE Netzwerkes ausgestrahlt werden. Dabei wird besonderer Wert darauf gelegt, dass die Advertorials im hochwertigen Markenumfeld positioniert werden und auch als solche wahrgenommen werden.

Die Wirkungsweise des CONATIVE Netzwerkes wird zusätzlich durch CONATIVE MOMENTUM verstärkt. Es reicht nicht mehr, die richtigen Interessenten mit der richtigen Botschaft anzusprechen. Vielmehr muss auch die Art und Weise, wie die Botschaft präsentiert wird und wie sie ins Umfeld eingebunden wird, auf den Interessenten abgestimmt sein. Folgendes Beispiel sollte das erklären:

Martin Müller, 43 Jahre alt, interessiert sich für die Automarke BMW und für Werkzeug. Martin surft gerade im Internet und sucht nach dem Begriff „Urlaub in der Toskana“. Landet Martin jetzt auf einer Urlaubsseite, auf der ihm Werbung angezeigt wird, so wird eine Anzeige für ein Werkzeugangebot im Baumarkt auf keine große Resonanz stoßen. Obwohl Martin an Werkzeug interessiert ist und er genau in das Profil – männlich 40-50, Interesse an Werkzeug – ist das jetzt nicht der passende Moment. Eine Anzeige über ein Leihwagenangebot in der Toskana, bei der ein BMW günstig gemietet werden kann, dürfte hingegen viel größeres Interesse wecken.

Genau hier greift CONATIVE MOMENTUM ein. Mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz wird hier der weitere Kontext festgestellt und eine passende Werbeanzeige auf die richtige Art und Weise ausgespielt, damit sie auf das größtmögliche Interesse stößt.

Erweiterung des CONATIVE Netzwerkes

Wir sind laufend auf der Suche nach neuen Kooperationen, um unser CONATIVE Netzwerk in Österreich auszubauen. Daher freuen wir uns, dass wir weitere namhafte Partner begrüßen durften:

ProSiebenSat1 PULS4 GmbH

Wenn Ihre potenziellen Kunden die Webseite ihrer Lieblingssender besuchen und das Umfeld passt, können Sie sie über CONATIVE jetzt auch hier mit einer ansprechenden und relevanten Anzeige erreichen.

GmbH Wenn Ihre potenziellen Kunden die Webseite ihrer Lieblingssender besuchen und das Umfeld passt, können Sie sie über CONATIVE jetzt auch hier mit einer ansprechenden und relevanten Anzeige erreichen. Songtexte.com – ein Angebot der FutureTV Group GmbH

Ihre Interessenten suchen den passenden Songtext zu einem Lieblingslied und landen dabei auf Songtexte.com? Dann haben Sie eine weitere Möglichkeit ihnen eine hochwertige Advertorial-Anzeige vorzulegen und sie so anzusprechen.

– ein Angebot der FutureTV Group GmbH Ihre Interessenten suchen den passenden Songtext zu einem Lieblingslied und landen dabei auf Songtexte.com? Dann haben Sie eine weitere Möglichkeit ihnen eine hochwertige Advertorial-Anzeige vorzulegen und sie so anzusprechen. wetter.com GmbH

Wetter.com stellt Informationen über das Wetter in Echtzeit zur Verfügung – sowohl vor Ort als auch bei der nächsten Reisedestination. Wenn Ihre potentiellen Kunden Wetterinformationen einholen, dann können Sie sie jetzt auch hier mit einer passenden Anzeige erreichen.

Möchten auch Sie nähere Infos darüber, wie sie mit Hilfe von CONATIVE ihre Interessenten ansprechen können? Dann senden Sie doch eine E-Mail an office@unternehmerweb.at und wir leiten Ihr Anliegen an unsere Partner Agentur weiter.