Startup „bowaso“ bringt Handwerker zu den Kunden und umgekehrt

Um möglichst rasch einen Termin bei einem dringend benötigten Handwerker in der Nähe zu bekommen, haben Michael Haug und Leonie Leodolter im Jahr 2020 in Judenau-Baumgarten im Bezirk Tulln die Startup-Firma bowaso gegründet. Die Idee entstand während des ersten Corona-Lockdowns, als es schwierig war, Professionisten zu erreichen, weil viele Unternehmen nicht mehr kontaktiert werden konnten oder gar nicht mehr existierten.

Auf bowaso können sich alle Handwerksbetriebe mit Gewerbeschein anmelden, egal ob Einzelfirma oder größeres Unternehmen. Die Plattform bietet ein Dashboard, auf dem die Handwerker ihre Termine verwalten, sie annehmen oder ablehnen können. bowaso versteht sich als eine reine Vermittlungsplattform, die keine Provision erhebt und keine Preisvorgaben macht.

Abo-Modell für Handwerker

Das Geschäftsmodell basiert auf Abonnements: Es gibt ein Basic-Abo für 49 Euro und ein Service-Abo für 69 Euro im Monat, bei dem die Profilverwaltung übernommen wird. Für Kundinnen und Kunden ist die Nutzung kostenlos. Zurzeit sind auf der Plattform 250 Unternehmen gelistet.

Bis spätestens Mitte Juni wird es auf bowaso einen Chatbot im Stil von ChatGPT und Co. geben, wenn man die Website aufruft. „Wir haben gemerkt, dass die Kunden noch einfacher und noch unkomplizierter ans Ziel kommen wollen. Wir haben darauf reagiert und lassen sie einfach ihr Anliegen beschreiben. Unser Chatbot schlägt dann drei bis fünf passende Unternehmen vor“, kündigt Michael Haug in einem Interview mit dem Online-Portal „brutkasten“ an.

Zur Finanzierung ihres neuen Chatbots sind die bowaso-Gründer jetzt auf der Suche nach Investoren und Förderungen. „Die Idee wird angenommen, die Markenbekanntheit jedoch fehlt. Mit unserem neuen KI-System glauben wir, dass wir für beide Seiten einen Mehrwert bieten können“, meint Michael Haug.

Quellen:

Niederösterreichischer Wirtschaftspressedienst, www.bowaso.com