Neuerlich Höchstwert im Tourismus: 157 Mio. Nächtigungen im Jahr 2025

Der Tourismus ist ein wichtiger Teil der österreichischen Wirtschaft. Im engeren Sinne ist er für ungefähr 6,5% des BIP verantwortlich und zählt rund 300.000 Beschäftigte. Werden Tourismus und Freizeitwirtschaft gemeinsam betrachtet (also auch nicht‑reisenahe Freizeitaktivitäten), ergibt sich ein Wertschöpfungsanteil von rund 13–14 % des BIP und rund 550.000 Beschäftigte. Das passt gut zu der Tatsache, dass 2025 wieder mit einem Nächtigungsrekord aufwarten konnte.

„Das Jahr 2025 brachte dem heimischen Tourismus ein Allzeithoch bei den Nächtigungszahlen. Mit 157,27 Millionen Übernachtungen in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen wurde zum dritten Mal in Folge die 150-Millionen-Marke überschritten. Im Vergleich zum starken Jahr 2024 ist das ein Plus von 1,9 %. Das Wachstum geht vor allem auf internationale Gäste zurück, aber auch die Nächtigungen von Gästen aus dem Inland sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen“, so Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria.

2025 um 1,9 % mehr Nächtigungen als im Vorjahr

Im Kalenderjahr 2025 verzeichnete der heimische Tourismus 157,27 Mio. Nächtigungen. Das ist der höchste Wert seit Beginn der digitalen Aufzeichnungen im Jahr 1974. Zum dritten Mal wurden damit mehr als 150 Millionen Nächtigungen erreicht – nach 2023 (151,17 Mio.) und 2024 (154,32 Mio.). Im Vergleich zu 2024 wuchsen die Nächtigungen 2025 um 1,9 % bzw. 2,95 Mio., was insbesondere auf einen Anstieg der Übernachtungen von internationalen Gästen auf 116,81 Mio. (+2,4 %) zurückzuführen ist. Die Nächtigungen von Gästen aus Österreich nahmen um 0,5 % auf 40,46 Mio. zu. Auch die Ankünfte erhöhten sich im Jahr 2025. Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Zahl der Gäste um 3,1 % auf 48,17 Mio. zu.

Tirol hat die meisten Nächtigungen; höchster Anstieg in Wien

Mehr als die Hälfte der Nächtigungen 2025 fanden erneut in Tirol und Salzburg statt (insgesamt 80,92 Mio.). In beiden Bundesländern sind die Nächtigungen im Vorjahresvergleich gestiegen (Tirol: +1,7 %; Salzburg: +2,4 %). Den höchsten prozentuellen Zuwachs im Vergleich zum bisherigen Rekordjahr 2024 gab es in Wien (+6,5 %). Eine Analyse nach Herkunft zeigt, dass die Zahl der Gäste aus dem Ausland im Vergleich zu 2024 am stärksten in Wien wuchs (+7,7 %), während jene der Gäste aus dem Inland in Salzburg am meisten zunahm (+3,0 %).

Drei Viertel der Nächtigungen gehen auf internationale Gäste zurück

74,3 % der gesamten Nächtigungen des Jahres 2025 entfielen auf Gäste aus dem Ausland. Die wichtigsten Herkunftsmärkte waren Deutschland (58,55 Mio.), die Niederlande (11,26 Mio.) sowie die Schweiz und Liechtenstein (4,34 Mio.).

Städtetourismus weiterhin stark

In Wien und den Landeshauptstädten gab es 2025 insgesamt 29,05 Mio. Nächtigungen, um 5,7 % mehr als 2024 (27,49 Mio.). Wien überschritt dabei mit 20,09 Mio. Nächtigungen zum ersten Mal die 20-Millionen-Marke (+6,5 % oder +1,23 Mio. Nächtigungen). Mit Ausnahme von Salzburg und Bregenz, die mit 3,28 Mio. bzw. 0,39 Mio. Nächtigungen nur knapp unter ihren bisherigen Höchstwerten des Jahres 2019 liegen, verzeichneten alle übrigen Landeshauptstädte neue Bestwerte. Die höchsten prozentuellen Zuwächse gab es in Eisenstadt (+11,3 %), Wien (+6,5 %) und Graz (+5,2 %).

Tourismusintensität 2025 bei 17,1 Nächtigungen je Einwohner:in

Die Tourismusintensität in Österreich, also das Verhältnis der Nächtigungen zu den Einwohner:innen, lag im Jahr 2025 österreichweit durchschnittlich bei 17,1 Nächtigungen pro Einwohner:in. Dieses Ergebnis liegt leicht über jenem von 2024 (16,8 Nächtigungen) und knapp unter dem bisherigen Höchststand des Vor-Corona-Jahres 2019 mit 17,2 Nächtigungen pro Einwohner:in.

Bisherige Wintersaison 2025/26 mit deutlichen Zuwächsen

In den ersten zwei Monaten der laufenden Wintersaison 2025/26 (November und Dezember 2025) gab es österreichweit insgesamt 19,67 Mio. Nächtigungen (+8,1 %), die Zahl der Gäste stieg auf 6,59 Mio. (+7,5 %;). Die Nächtigungen von Gästen aus Österreich nahmen im Vergleich zum Zeitraum November/Dezember im Vorjahr um 1,0 % auf 4,91 Mio. zu, die Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland um 10,7 % auf 14,76 Mio.

Dezember 2025: mehr als 13 Mio. Nächtigungen

Im Dezember 2025 stiegen die Nächtigungen in Österreich im Vergleich zum Dezember 2024 um 9,9 % auf 13,90 Mio. Der Anstieg war vor allem auf internationale Gäste zurückzuführen, bei denen die Nächtigungen um 10,9 % auf 11,23 Mio. zunahmen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg um 5,6 % auf 2,67 Mio.