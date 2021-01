JETZT SUMMIT: Virtuelle Digital-Marketing-Konferenz mit absoluten Top-Brands

Bei der Fachkonferenz JETZT SUMMIT am 2. und 3. März 2021 dreht sich in Keynotes, Best Cases und Panels alles rund um das Digital Marketing von spannenden und erfolgreichen Marken wie Bitpanda, Palmers, BILLA, Sonnentor, Ströck Brot, NEOH, ÖBB, Direct Line, Sky oder dem Newcomer Gurkerl.at.

Wien, 14. Jänner 2021. Den brisantesten Themen und den bahnbrechendsten Best Practices im Digital Marketing widmet sich Anfang März ein den aktuellen Rahmenbedingungen für Präsenzveranstaltungen geschuldetes Fachkonferenzformat. Der JETZT SUMMIT am 2. und 3. März 2021 (https://summit.jetzt-konferenz.at/) ist eine virtuelle Fachkonferenz, die einer Präsenzkonferenz in Prä- und Post-Corona-Zeiten am nächsten kommt: Beim JETZT SUMMIT sitzen die Teilnehmer an virtuellen Konferenztischen und können mit den anderen Konferenzteilnehmern vor und nach den Programmslots sowie in den Kaffee- und Mittagspausen face-to-face plaudern.

Ideales Konferenzformat mit Networking-Potenzial

Der JETZT SUMMIT ist eine Fachkonferenz aus der Reihe der JETZT Fachkonferenzen – mit dem entscheidenden Unterschied, dass sich das Themenspektrum auf sämtliche Aspekte im Digital Marketing erstreckt.

„Der JETZT SUMMIT ist das ideale Konferenzformat für alle Marketing-Profis, die in Zeiten von Corona-Pandemie, Ausgangslimitierungen, Abstandsregeln und Home Office nicht den Anschluss in Sachen Digital Marketing verpassen und auf die Vernetzung mit anderen Digital Marketing-Profis nicht verzichten wollen“, erklären Maximilian Mondel und Bernd Platzer von der Kommunikationsagentur MOMENTUM Wien, die hinter der Konzeption und Umsetzung des JETZT SUMMIT steht.

Top-Speaker und Panel-Teilnehmer aus DACH und UK

Der virtuelle JETZT SUMMIT bietet den von den Veranstaltern erwarteten 250 bis 500 Teilnehmern Keynotes, Best Cases und Panel-Diskussionen mit mehr als 60 namhaften Top-Referenten aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und aus Großbritannien. Als Keynoter mit von der Partie sind unter anderem:

Bitpanda-Marketingleiter Michael Pötscher,

Gurkerl.at-Geschäftsführer Maurice Beurskens,

Facebook-Country Manager DACH Tino Krause,

FutureCandy-Founder Nick Sohnemann,

zulu5-Founder Andreas Gysler,

Sonnentor-Geschäftsführerin Manuela Raidl-Zeller sowie

David Stephan, Kreativchef von David + Martin, der deutschen Werbeagentur des Jahres 2020 und

Marc Evans, Managing Director Marketing & Digital bei der Autoversicherung Direct Line und seines Zeichens Marketing Leader of the year in Großbritannien.

Die mit namhaften Digital-Experten besetzten Panels beim JETZT SUMMIT widmen sich diesen Themen: Performance Marketing, Social Media, Brand Safety, Smart Data Usage, Digital Advertising und dem generellen Digital Marketing Status quo.

Spannenden Content versprechen auch die beiden Creative Excellence Summits, in denen die Gewinnerkampagnen des iab WebAD 2020 und der Eurobest Awards 2020 detailliert präsentiert und analysiert werden.

Ziel des JETZT SUMMIT: Stärkung der Digital-Marketing-Kompetenz

Ein zentraler Programmpunkt des JETZT SUMMIT ist die Präsentation der in Zusammenarbeit mit iab Austria und iab Europe ausgearbeiteten „MOMENTUM Spendingstudie 2021“ mit Zahlen, Daten und Fakten zum Digital-Advertising-Markt.

„Erklärtes Ziel der des JETZT SUMMIT ist – wie bei allen JETZT Fachkonferenzen – die Vermittlung von sofort umsetzbarem Know-how rund um das Themenfeld Digital Marketing, die Stärkung der Digital-Marketing-Kompetenz in Unternehmen und Institutionen sowie die Vernetzung von gleichgesinnten Digital-Marketing-Profis“, erklären die JETZT-SUMMIT-Initiatoren Mondel und Platzer.

Anmeldung

Anmeldungen zum JETZT SUMMIT sind ab sofort hier möglich: https://summit.jetzt-konferenz.at/tickets/ Der Ticketpreis für den JETZT SUMMIT beträgt 69 Euro netto für einen Konferenztag sowie 99 Euro netto für beide Konferenztage.

Über die JETZT Konferenzen:

Der JETZT SUMMIT (https://summit.jetzt-konferenz.at) ist eine Fachkonferenz aus der Reihe der JETZT Konferenzen – allerdings die erste, die aufgrund der Corona-Pandemie ausschließlich virtuell stattfindet. Bei allen JETZT Konferenzen vermitteln Marketing- und Kommunikationsprofis in Keynotes, Vorträgen und Panels Know-how und Wissenswertes zum jeweiligen Generalthema. Die JETZT Konferenzen (www.jetzt-konferenz.at) behandeln stets Themen der digitalen Marktkommunikation und haben wie im Fall von JETZT Amazon, JETZT Digital PR, JETZT E-Mail, JETZT Video, JETZT Conversion, JETZT Voice oder JETZT Recruiting das Ziel, die digitale Kompetenz in Unternehmen und Institutionen zu stärken. Die JETZT Konferenzen werden von der Kommunikationsagentur MOMENTUM Wien veranstaltet. Die beiden MOMENTUM-Gründer, Bernd Platzer und Maximilian Mondel, haben Konferenzformate wie Werbeplanung.at SUMMIT, etailment Wien, Performix, pharma marketing academy und eben auch die JETZT Konferenzen erfolgreich am Markt etabliert.