Tennis-Vorteilsclub AD ALL startet: Talenteförderung mit Wolfgang Thiem

Talenteförderung mit dem ATC unter Wolfgang Thiem und viele Benefits für Clubmitglieder!

„Eine tolle Sache für jeden Tennisfan! Für 25 Euro pro Jahr unterstützt man den österreichischen Tennisnachwuchs, bekommt Gutscheine im Wert von 100 Euro für diverse Shops, profitiert von Top-Aktionen und kann mit ein bisschen Glück zu den größten Tennisturnieren weltweit reisen. Aus diesen Gründen, und weil mich dieses Konzept absolut überzeugt hat, bin ich dabei!“, meint Österreichs Fußball-Legende Toni Polster, der neben der Liebe zum Fußball auch seit langem für den Tennissport glüht.

Was steckt dahinter

Hinter dem Namen AD ALL verbirgt sich die Idee, für alle, die gerne der gelben Filzkugel nachjagen, einen Club mit vielen Vorteilen einzurichten und dabei gleichzeitig heimische Tennistalente zu fördern. Die Clubbetreiber schlagen auf mit einer Reihe von Benefits gegen einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von 25 Euro – wie etwa Gutscheine für den Tennisoutlet-Onlineshop sowie exklusive Aktionen für Tennisequipment und Gewinnspiele.

Vorteile für den Nachwuchs!

AD ALL versteht sich als Win-win-Konzept: Was den Club-Mitgliedern das Hobby versüßt, fördert gleichzeitig ambitionierte Talente. AD ALL unterstützt das ATC (Austrian Tennis Commitee) und die Better Tennis Academy, wo Jugendlichen unter der Leitung von Wolfgang Thiem und Richard Bartosch eine professionelle Tennisausbildung erhalten.

Dieses Zukunftskonzept setzt sich zum Ziel, junge österreichische Nachwuchshoffnungen Richtung Spitzentennis zu führen, indem sie unter optimalen Bedingungen mit den besten österreichischen Tennisspielern trainieren und von diesen stark profitieren. Unter ATC Präsidentin Barbara Muhr werden darüber hinaus auch spezielle Inklusionsprojekte für Menschen mit Beeinträchtigungen betrieben.

Sportdirketor, BTA-Gründer und Geschäftsführer

Wolfgang Thiem, Sportdirektor des ATC: „Unsere Jugend ist unser Zukunftskapital. Deshalb haben sich die Tennisakademien von ATC und Better Tennis das Ziel gesetzt, Jugendspieler bestmöglich auszubilden, um sie an die Tennis Weltspitze zu führen. Die Kooperation mit AD ALL ist dabei ein weiterer Baustein!“

Mitbegründer der Better Tennis Academy Richard Bartosch ergänzt: „Dass wir nun gemeinsam mit dem AD ALL Club unsere Nachwuchstalente noch besser fördern können, stellt für alle eine tolle Win-Win Situation dar.“

Wolfgang Schwayda, Geschäftsführer AD ALL GmbH: „Unser Ziel ist es, zur Förderung unseres Tennisnachwuchses ein kleines Scherflein beizutragen sowie viele Tennisbegeisterte für unsere Ideen zu gewinnen, da wir überzeugt sind, unseren Kunden zahlreiche Vorteile bieten zu können.“

Zur Website: www.ad-all.net