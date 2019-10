JETZT E-Mail: Das war der Conference Day

JETZT E-Mail ging am 9. Oktober im Wiener Designhotel Das Triest über die Bühne. Michael Kornfeld, Geschäftsführer dialog-mail, hielt die Opening Keynote zum Thema „Die wichtigsten aktuellen Entwicklungen und Trends im E-Mail-Marketing“ und erklärte den Teilnehmern, warum E-Mail-Marketing weiterhin zu den effizientesten Kanälen gehört „Die Erfolgsfaktoren des E-Mail-Marketing sind: Gute E-Mail-Adressen, guter Content, Segmentierungen und Testing“, so Kronfeld abschließend.Patrick Frankl von der KDV Klassik Vertriebs-GmbH präsentierte die Online-Streaming-Plattform fidelio von ORF und Unitel und erklärte im Zuge seiner Best-Practice-Präsentation „Wie fidelio per Newsletter Abonnenten für das audiovisuelle Klassikportal gewinnt“, welche Zielgruppe fidelio erreichen möchte und inwiefern der Newsletter über die Jahre hinweg optimiert wurde. Danylo Vakhnenko, Research Director bei absolit Dr. Schwarz Consulting, präsentierte das Best Practice „Die besten E-Mail-Kampagnen und die besten Newsletter im DACH-Raum“ und erläuterte, wie Unternehmen wie Bayer CropScience, Apollo und Bloom, Creation und Teufel ihr Newsletter-Marketing optimierten. Rund um die DSGVO und die Möglichkeiten des Messenger Marketings drehte sich der Vortrag von Marleen Albert, Head of Social Media bei dreifive und Moritz Beck, Gründer Memacon. Beck und Albert erläuterten, wie Datenschutzgesetze dem Messenger Marketing einen Strich durch die Rechnung machten und zeigten auf, was in Bereich Messenger-Kommunikation trotzdem möglich ist. Zudem präsentierten Albert und Beck inspirierende Möglichkeiten, wie Unternehmen weiterhin WhatsApp und Co. zu Kundenkommunikation einsetzen können. Der Conference Day derging am 9. Oktober im Wiener Designhotel Das Triest über die Bühne. Michael Kornfeld, Geschäftsführer dialog-mail, hielt die Opening Keynote zum Thema „Die wichtigsten aktuellen Entwicklungen und Trends im E-Mail-Marketing“ und erklärte den Teilnehmern, warum E-Mail-Marketing weiterhin zu den effizientesten Kanälen gehört „Die Erfolgsfaktoren des E-Mail-Marketing sind: Gute E-Mail-Adressen, guter Content, Segmentierungen und Testing“, so Kronfeld abschließend.Patrick Frankl von der KDV Klassik Vertriebs-GmbH präsentierte die Online-Streaming-Plattform fidelio von ORF und Unitel und erklärte im Zuge seiner Best-Practice-Präsentation „Wie fidelio per Newsletter Abonnenten für das audiovisuelle Klassikportal gewinnt“, welche Zielgruppe fidelio erreichen möchte und inwiefern der Newsletter über die Jahre hinweg optimiert wurde. Danylo Vakhnenko, Research Director bei absolit Dr. Schwarz Consulting, präsentierte das Best Practice „Die besten E-Mail-Kampagnen und die besten Newsletter im DACH-Raum“ und erläuterte, wie Unternehmen wie Bayer CropScience, Apollo und Bloom, Creation und Teufel ihr Newsletter-Marketing optimierten. Rund um die DSGVO und die Möglichkeiten des Messenger Marketings drehte sich der Vortrag von Marleen Albert, Head of Social Media bei dreifive und Moritz Beck, Gründer Memacon. Beck und Albert erläuterten, wie Datenschutzgesetze dem Messenger Marketing einen Strich durch die Rechnung machten und zeigten auf, was in Bereich Messenger-Kommunikation trotzdem möglich ist. Zudem präsentierten Albert und Beck inspirierende Möglichkeiten, wie Unternehmen weiterhin WhatsApp und Co. zu Kundenkommunikation einsetzen können.

Die Zukunft des E-Mail-Marketing im Überblick

Nach der Mittagspause hielten Frank Strzyzewski, Geschäftsführer XQueue und Michael Vaclav, CEO .brandREACH. den Vortrag „Lernen von den Besten: Innovative E-Mail-Marketing-Anwendungen von Award-Gewinnern“. „Jede Technologie ist in der Praxis nur so gut wie das Konzept dahinter – beim erfolgreichen E-Mail-Marketing geht es um das perfekte Zusammenspiel“, so Strzyzewski und gewährte den Teilnehmern Einblicke in die Welt der E-Mail-Tools. Vaclav erläuterte, was ein gelungener E-Mail-Newsletter heutzutage mitbringen muss.Friedrich Kern, Leiter Dialog Marketing bei der Österreichischen Post AG, verriet den Teilnehmern am Conference Day der JETZT E-Mail im Zuge seines Workshops „Da geht noch was! In drei Schritten zu mehr Werbewirkung“. Diese Schritte lauten: Zahlen, Daten und Fakten erheben, Testen, Messen und Optimieren – das Ziel ist Innovationen nutzen. Anschließen gab Kern den Teilnehmern einen humorvollen Tipp, wie sie Kunden erreichen können. Warum E-Mail-Marketing eine ganz besondere Rolle im B2B-Marketing spielt und wie B2B-Kommunikation bei Magenta umgesetzt wird, erklärten Desirée Pünter, Digital Performance Lead Magenta Telekom und Peter Rosenkranz, Geschäftsführer media4more, im Zuge des Vortrages „E-Mail-Marketing als Teil der B2B-Neukundengewinnung“. In der Closing Keynote zum Thema „Best Practice: Automatisiertes Newsletter-Marketing bei Austrian Airlines“ plauderte Michael Pollaschak, Director Content & Dialogue Marketing bei AUA über seine 13-jährige Erfahrung im E-Mail-Marketing bei Austrian Airlines.