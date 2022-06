Etikette trotz Hitze

Die Temperaturen steigen auf Rekordzahlen und die Röcke und Shorts werden kürzer. Naja, vielleicht in der Freizeit, aber nicht im Büro?! Trotz extremer Hitze möchte man auch im Büro noch souverän und schick wirken. Sichtbare Schweißflecken wären sowieso das allerschlimmste.

First of all – kühlende Materialien

Wer heftiges Schwitzen am Bürosessel vermeiden möchte, sollte sich die Zettelchen, welche man meistens innen an den Kleidungsstücken herausschneidet, durchlesen. Denn diese enthalten sehr wichtige Informationen für die richtige Wahl des Outfits am frühen Morgen. Ist Polyester oder Polyacryl, oder eine andere chemische Fasern enthalten, bitte nicht anziehen. Besser ist, sich gleich mit kühlenden Kleidungsstücken für den Sommer einzudecken. Seide oder Leinen sind tolle Materialien für den Sommer. Sie haben nämlich die Eigenschaft, dass sie auf der Haut kühlend wirken.

Leinen und Seide

Eine leichte Seidenbluse kombiniert mit einer schönen Culotte, schöne Pumps und ab ins Büro. Bei Leinen muss man ein bisschen aufpassen, denn Leinen knittert durch seine Beschaffenheit sehr gerne und stark. Hier sollte man auf knitterfrei ausgerüstetes Leinen zurückgreifen. Hier sollte man sich beraten lassen. Oder einfach in einem Stoffgeschäft ein schönes Leinen für eine Bluse kaufen und sich bei der Schneiderin oder dem Schneider des Vertrauens eine maßgeschneiderte Bluse nähen lassen.

Outfit Tipp Wickelkleid

Wickelkleider sind diesen Sommer der absolute Renner! Sie sind schick, modern und können super kombiniert werden mit allen möglichen Formen von Schuhen und Accessoires. Achtung aber bei der Länge. Der Saum sollte zumindest bis zum Knie oder ein bisschen darüber reichen. Die Schultern sollten bedeckt sein. Muster sind absolut erlaubt. Auch alle Farben können im Sommer getragen werden. Aber Augen auf bei der Wahl der Unterwäsche! Helles Kleid, unbedingt eine helle Unterwäsche tragen, sowohl oben als auch unten. Denn nichts ist schlimmer, als eine durchblitzende Unterwäsche bei einem hellen schönen Kleid. Deshalb sollte man auch auf transparente Stoffe verzichten.

Kurzarmhemd? Ja oder Nein

Auch Männer sollten auf ein paar Punkte achten. Das Kurzarmhemd gehört definitiv in den Koffer für den Sommerurlaub. Am besten mit lustigen Mustern. Bitte liebe Herren, kommt jetzt nicht auf die Idee, dass ein Kurzarmhemd mit Krawatte doch gehen würde. NEIN definitiv, NEIN. Bitte nicht. Am besten ist es, man orientiert sich bei Unsicherheit ein bisschen am eigenen Chef. Muss ein Sakko getragen werden, dann greift man am besten zur Cool Wool. Eine gute Alternative und nicht so extrem warm. Cool Wool knittert auch viel weniger als Baumwolle. Wenn es erlaubt ist, kann man zum Poloshirt greifen, anstatt Kurzarmhemd. Poloshirts lassen sich super schön mit Chinohosen kombinieren. Eine tolle Alternative für den Sommer. Schuhe sollten es aber immer elegante Lederschuhe sein.

Business Knigge

Im Büro sollte man auf keinen Fall mit Flip Flops aufkreuzen, das wäre fatal. Was früher mal ein Must war, Nylonstrümpfe statt nackte Beine. Da ist man heutzutage nicht mehr so streng. Also Ladies zeigt ein bisschen Bein. Spaghetti Träger haben nur in der Freizeit was verloren, nicht im Büro. Je nach Unternehmen sind auch offene Schuhe verboten, da bitte einfach absichern. Außerdem sollten keine zu weiten Ausschnitte getragen werden.