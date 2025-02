ÖBB bringen Flughafenspange auf Schiene

Hochleistungs-Bahnstrecke

Zum geplanten Bau der Flughafenspange – eine neue rund 26 Kilometer lange Hochleistungs-Bahnstrecke zwischen dem Nordburgenland, dem Osten Niederösterreichs und dem Flughafen Wien-Schwechat – laufen die Vorbereitungsarbeiten wie vorgesehen. „Zurzeit werden die erforderlichen Behördenverfahren abgewickelt, inklusive Umweltverträglichkeitsprüfung“, teilt ÖBB-Generaldirektor Andreas Matthä dem NÖ Wirtschaftspressedienst im Klub der Wirtschaftspublizisten auf Anfrage mit. Jetzt gehe es darum, mit den betroffenen Anrainern und Bürgerinitiativen Lösungen zu finden, „damit wir für die Strecke die bestmögliche Trassierung finden.“

Flughafenspange bringt Verbesserung für Nordburgenland

Die Flughafenspange soll es ermöglichen, direkt und ohne Umsteigen vom Nordburgenland zum Flughafen Wien und weiter nach Wien-Mitte zu gelangen. Zugleich erhalten die Gemeinden Klein-Neusiedl, Schwadorf und Enzersdorf an der Fischa erstmals eine leistungsfähige Bahnanbindung. Die Gesamtkosten für das Infrastrukturprojekt belaufen sich auf knapp 1,9 Milliarden Euro.

So sehen Bau- und Zeitplan nach jetzigem Stand aus: Unmittelbar nach dem Flughafen-Tunnel soll die zu errichtende Strecke nach Süden abzweigen und östlich des Airports verlaufen. Bei Enzersdorf an der Fischa wird sie in einem Tunnel die Bahnstrecke Fischamend–Mannersdorf und die Fischa unterqueren. Im anschließenden Trogbauwerk entsteht der Regionalbahnhof Enzersdorf an der Fischa in Tieflage.

Weiter in südöstlicher Richtung folgend trifft die Flughafenspange westlich von Sarasdorf auf die Ostbahn, überquert das Richtungsgleis Hegyeshalom–Wien und verläuft anschließend entlang der Ostbahn bis nach Bruck an der Leitha. Die neue Hochleistungsstrecke soll für eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 250 km/h ausgelegt sein.

Langwieriges Projekt

Der Abschluss des UVP-Verfahrens und die Erteilung eines Bescheids durch das Verkehrsministerium sind derzeit für das Jahr 2026 geplant. Die Vorarbeiten sollen im Jahr 2027 beginnen. Die Fertigstellung der Flughafenspange ist für 2034 angestrebt.

Quellen: ÖBB, Wirtschaftspressedienst Niederösterreich