Werbegeschenke richtig auswählen

Foto von Pixabay

Die Wahl der Werbegeschenke ist besonders wichtig, um auch wirklich bei den Kunden gut anzukommen. Wer ein falsches Produkt wählt, mit dem der Kunde nichts anfangen kann, hat in der Regel schon verloren. Auch, wenn bisher immer alles zur Zufriedenheit war und es sich um einen Stammkunden handelt, kann es durch das falsche Goodie vorkommen, dass sich der Verbraucher von dem Unternehmen abwendet. Wie die richtige Wahl für das Werbegeschenk getroffen werden kann, ist gar nicht so schwer. Mit diesen Tipps wird es noch leichter fallen.

Goodies, um die Kunden an sich zu binden

Wer seine Kunden an sich binden möchte, ist mit Werbegeschenken immer auf der richtigen Seite. Allerdings ist es besonders wichtig, um welche Geschenke es sich handelt. Denn nicht jedes Goodie kommt gut bei den Verbrauchern an. Daher sollten folgende Tipps beachtet werden, um auch bei den Käufern zu punkten.

Tipp 1 – Werbegeschenk muss zum Unternehmen passen

Das Werbegeschenk muss zum Unternehmen passen. Dabei gibt es auch Werbegeschenke, die zu fast jedem Unternehmen passen. So kann eine Firma, die Tassen bedruckt, in allen Branchen angesiedelt sein. Bedruckte Tassen passen zu Bäckereien, zum Pflanzenhandel, zum IT-Zubehör und auch zur Kfz-Werkstatt. Eine Pause legt jeder gerne ein und genießt dann seinen Kaffee aus der Tasse mit Logo des Unternehmens.

Es gibt aber auch Werbung, die nicht zum Unternehmen passt, aber besonders gut ankommt. Hier ist der Grad zwischen genial und Shitstorm aber sehr schmal. Dies kann man gut an dem Beispiel von Dacia sehen. Vor wenigen Tagen machte Dacia auf sich aufmerksam und verschenkte am 1. und 2. Februar Wärmeflaschen bei ausgewählten Händlern. Dieser Seitenhieb auf BMW ging rasch viral und der Spott auf BMW ließ sich dabei nicht verbergen, da der Münchner Autohersteller eine Gebühr von 17 Euro pro Monat für die Sitzheizung verlangte. Bei fast allen Verbrauchern kam diese Werbemaßnahme gut an und der Shitstorm blieb aus. Es hätte aber auch anders sein können und ein Imageschaden könnte die Folge sein.

Tipp 2 – Die Farbe und Qualität sind entscheidend

Farbe und Qualität sind das A und O bei Werbegeschenken. Der Käufer wird nicht begeistert sein, wenn sein Goodie nach dem ersten Gebrauch schon defekt ist. Dies ist leider bei Kfz-Händlern oft der Fall, wenn sie Eiskratzer mit Logo verschenken. Hier wurde dann das günstigste Produkt gewählt und ist somit von geringer Qualität. Gleiches gilt aber auch bei Reiseveranstaltern, die beispielsweise Stammkunden einen Obstkorb oder eine Flasche Sekt auf das Zimmer stellen lassen. Wer eine Urlaubsreise bucht und ein Geschenk erhält, erwartet auch gute Qualität. Schmeckt der Sekt nicht oder ist das Obst verfault, hat sich der Reiseanbieter keinen Gefallen getan.

Gleiches gilt aber auch für die Farben. Verbraucher verbinden die Farben Grün, Blau, Gelb oder auch Orange mit Natürlichkeit und guter Laune. Schwarz erinnert eher an eine dunkle und traurige Zeit und Rot hingegen bedeutet für die meisten Konsumenten Gefahr. Somit sollten auch die Farben bei dem Werbegeschenk mit Bedacht ausgewählt werden.

Tipp 3 – Kundenbetreuer wissen, was Konsumenten erwarten

Wer sich als Unternehmer nicht sicher ist, welches Geschenk bei der Kundschaft ankommt, sollte sich auf jeden Fall mit seinen Angestellten beraten, die den täglichen Kundenkontakt haben. Sie kennen die Kunden, wissen, auf welche Dinge sie Wert legen und können somit eine wichtige Hilfestellung bei der Auswahl der Werbegeschenke sein. Eine weitere Möglichkeit wäre die Beratung beim Hersteller der Goodies. Auch diese haben einen jahrelangen Kundenkontakt und wissen genau, was gut ankommt und auf was Kunden so gar keinen Wert legen.

Um ein perfektes Goodie an seinen Kunden weitergeben zu können, muss also gar nicht auf so viele Dinge geachtet werden. Wer die Tipps oben beachtet, wird mit Sicherheit das passende Geschenk für seinen Kundenstamm finden und diesen auch begeistern.