Ich wollte wissen, wie die Chat-GPT (Optimizing Language Models for Dialogue – OpenAI) mit einer Frage umgeht, die sie so nicht erfüllen kann. Denn wie man in der Antwort dieser sieht, kann die Chat-GPT, wie der Name auch sagt, in einen Dialog treten und Worte, Sätze produzieren, jedoch nicht malen und zeichnen. Dennoch war es interessant, was sie daraus macht.

Male bitte ein Bild…

Also stellte ich der Chat-GPT eine Aufgabe, die sie vermutlich nicht lösen wird können. Ich wollte wissen, wie sie darauf reagiert.

„Male bitte ein Bild, auf dem viele Unternehmer und Unternehmerinnen darauf zu sehen sind. Es soll noch einen Bezug zu Österreich herstellen“. Das war meine Anfrage.

Flugs darauf kam die Antwort:

Leider bin ich ein reines Text-basiertes Programm und habe keine Möglichkeit ein Bild zu erstellen. Als Alternative könnte ich Ihnen Text beschreiben, wie das Bild aussehen könnte: Das Bild zeigt eine große Gruppe von Menschen, die in einem großen Konferenzsaal versammelt sind. Die Mehrheit dieser Menschen sind Unternehmer und Unternehmerinnen, die alle geschäftlich gekleidet sind. Sie sitzen an langen Tischen, die in der Mitte des Raums platziert sind und unterhalten sich angeregt miteinander. Einige Menschen stehen in Gruppen zusammen und diskutieren, während andere sich Notizen machen. Im Hintergrund ist eine große Leinwand zu sehen, auf der Präsentationen gezeigt werden. Einige der Unternehmer tragen Trachtenhut, auf der Leinwand ist das österreichische Wappen oder das Wiener Riesenrad zu sehen und auf den Tischen sind als Tischdekoration eine Strudel und ein sogenannter „Sachertorten“ platziert. Diese Details sollen darauf hinweisen, dass die Veranstaltung in Österreich stattfindet.

Es hapert und holpert

Wie man an der Antwort sieht, ist diese mehr zur Belustigung und bringt Klischees aufs Tablet. Interessant ist, dass die KI Trachtenhüte und nicht Dirndl wählt. Also die weibliche Komponente außer acht lässt. Auch hier wird nur die männliche Form des Unternehmers verwendet. Ein Strudel als Tischdekoration bei einer Businessveranstaltung ist eher deplatziert und der Sachertorten gibt es nicht. Zudem wäre es zuviel des Süßen. Man kann bestimmt noch mehr daran kritisieren oder befürworten. Auf jeden Fall ist es spannend und regt zu weiteren Dialogen mit der Chat-GBT an. Denn vermutlich wird sie sich verbessern, zumal man auf der Website gleich mal aufgefordert wird, Feedback zu geben.

Experimentieren, solange es noch kostenlos ist

Derzeit ist der Chat noch kostenlos und sehr niederschwellig. In wenigen Minuten hat man sich den Account eingerichtet und chattet bereits. Also, wer innovativ und kreativ ist, der befülle die KI mit gut überlegten, mit lustigen und außergewöhnlichen Fragen.