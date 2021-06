Diese Marketing-Trends prägen das Jahr 2021

adobe.stock / disobeyart

Man mag meinen, Werbemechanismen bliebe stets dieselben, schließlich verändert sich die Zielgruppe nicht. Das ist jedoch ein Irrtum, denn im Zuge der Digitalisierung verändert sich das Verhalten der Zielgruppen und daher muss auch Werbung neu gedacht werden. Das Marketing ist deshalb regelmäßigen Trends unterworfen, von denen einige auf Dauer bleiben und andere nur eine kurzweilige Erscheinung sind. Diese müssen jedoch mitgegangen werden, um als Werbetreibender gegen die Konkurrenz bestehen zu können. Wir stellen deshalb die wichtigsten Trends dieses Jahres vor.

Künstliche Intelligenz

Bereits seit mehreren Jahren wandert das Marketing im Rahmen der digitalen Transformation zunehmend auf digitale Kanäle ab. Das bedeutet nicht, dass das Offline-Marketing eines Tages vollständig verschwinden wird. Aber durchaus spielt das Online-Marketing eine immer wichtigere Rolle. Das gilt auch, weil neue Technologien hier vermehrt die Einbindung von Künstlicher Intelligenz erlauben und damit den ersten Trend im Jahr 2021. Intelligente Technologien werden beispielsweise für die vollständige Automatisierung und zunehmende Individualisierung der Werbung eingesetzt. Auch in der Analyse offenbart sie neue Potenziale, die mit Blick auf die Ära der Big Data auch zukünftig weiter an Bedeutung gewinnen werden. Die Künstliche Intelligenz ist daher sicherlich kein kurzweiliger Trend, sondern sie wird die Zukunft des Marketings nachhaltig prägen – und genau deshalb ist es für Unternehmen schon jetzt wichtig, diesen Trend mitzugehen, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Messenger Marketing

Eine Ausdehnung der digitalen Marketing-Kanäle findet auch über die Messenger statt. Während WhatsApp & Co bereits seit vielen Jahren die private Kommunikation prägen, vor allem in den jüngeren Zielgruppen, werden sie erst jetzt langsam für das Marketing entdeckt. Messenger werden vor allem für das Direktmarketing genutzt, um mit der Zielgruppe zu interagieren und diese mit anspruchsvollem Content zu erreichen. Die Messenger-Dienste stellen zudem wertvolle Daten zur Verfügung, wenn es beispielsweise um das Verhalten oder die Bedürfnisse der werberelevanten Gruppen geht. Auch hierbei spielt die Individualisierung eine zentrale Rolle.

Individualisierung & Interaktion

Wie bereits erwähnt, wird moderne Werbung zunehmend individualisiert, unabhängig vom Kanal. Ziel ist also, jeder Person genau die Marketing-Botschaften zukommen zu lassen, die für sie relevant sind. Digitale Technologien wie die Künstliche Intelligenz oder eben Messenger-Dienste machen das immer einfacher. Entscheidend für den Erfolg individualisierter Werbebotschaften ist aber nicht nur der Marketing-Kanal, sondern die Individualisierung zieht sich wie ein Rattenschwanz durch den gesamten Wertschöpfungsprozess und muss daher schon beim Produkt selbst beginnen. Im Marketing wird die Individualität dann vermehrt durch eine direkte Ansprache der Verbraucher, beispielsweise per Newsletter oder eben Messenger, umgesetzt. Ebenso kommen immer mehr interaktive Inhalte zum Einsatz, welche die Zielgruppe auf spielerische Weise in das Marketing integrieren und dadurch ebenfalls (mehr) Individualität gewährleisten sollen.

Guerilla Marketing

Eine große Herausforderung im modernen Marketing besteht darin, aus der Masse herauszustechen. Das Guerilla Marketing stellt daher einen weiteren Trend im Jahr 2021 dar, um durch ungewöhnliche Aktionen die Aufmerksamkeit der Zielgruppe zu erreichen. Gerne werden dafür soziale Netzwerke genutzt, um einen „viralen“ Effekt der Werbebotschaft zu erreichen und die Zielgruppe zum Mitmachen zu animieren. Auch hierbei spielt somit die Interaktion eine wichtige Rolle. Das Guerilla Marketing birgt allerdings auch gewisse Risiken, weshalb sichergestellt werden muss, dass die Werbewirkung der entsprechenden Maßnahmen positiver und nicht negativer Art ist.

Storytelling

„Content is king“ – dieser Spruch kursiert seit mehreren Jahren durch die Werbebranche und hat seine Daseinsberechtigung. Aber auch die Art und Weise, welcher Content hinsichtlich seiner Werbewirkung am besten funktioniert, ist gewissen Trends unterworfen. In diesem Jahr gewinnt das Storytelling dabei an Aufschwung. Marketing-Botschaften werden also in Geschichten verpackt, die den Zielgruppen beispielsweise durch Videos oder Social-Media-Postings erzählt werden. Vor allem die jüngeren Zielgruppen hegen nämlich zunehmend eine Skepsis gegenüber Werbebotschaften im Internet und neigen dazu, die beworbenen Produkte, Dienstleistungen & Co zu hinterfragen. Sie werfen sozusagen einen Blick hinter die Kulissen, was dank Internet und sozialen Medien heutzutage einfacher ist als jemals zuvor. Sie wollen also emotional berührt werden und das Gefühl haben, mit ihrer Kaufentscheidung eine wirklich gute Entscheidung zu treffen. Das Storytelling kann hierbei der Schlüssel zum Erfolg sein, wenn es im Marketing richtig umgesetzt wird.

Podcasts

Neben der Frage nach dem „Wie“ gibt es im Jahr 2021 auch einen neuen Trend, wenn es um jene nach dem „Wo“ geht: Kurz gesagt bekommt das Marketing einen neuen Kanal. Podcasts erfreuen sich nicht nur in Österreich steigender Beliebtheit. Mehr und mehr entdecken auch die Unternehmen, dass sie darüber Werbung schalten können, beispielsweise in Form von Sponsorings, aber auch mit eigenen Podcasts. Das Marketing auf einem Podcast steckt zwar noch in den Kinderschuhen, doch an kreativen Ideen mangelt es nicht und Experten gehen davon aus, dass zahlreiche Podcaster in den kommenden Jahren zu den mitunter wichtigsten Werbeträgern werden – sozusagen zu einer neuen Ausprägung von Influencern.

Shoppable Posts

Nicht nur das Influencer-Marketing wird sich in naher Zukunft weiter diversifizieren, sondern auch das Social-Media-Marketing entwickelt sich auf anderer Ebene weiter: Immer mehr Unternehmen schalten sogenannte Shoppable Posts, sprich gesponserte Beiträge auf Instagram oder weiteren sozialen Plattformen, die es den Nutzern ermöglichen, direkt aus der App einen Online-Kauf zu tätigen. Ein weiterer Trend, der mit großer Wahrscheinlichkeit bleiben wird, da er schon jetzt durchschlagende Erfolge aufweist.