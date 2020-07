Die Bedeutung der digitalen Transformation

Quelle: https://pixabay.com/illustrations/digitization-transformation-man-4751659/

Viele Unternehmen befinden sich im Prozess der digitalen Transformation. Diejenigen, die hinterherhinken, müssen sich beeilen, um relevant zu bleiben.

Aber was ist digitale Transformation? Der Bankensektor ist vielleicht am anschaulichsten: Bei so vielen Fintech-Unternehmen und Störfaktoren akzeptieren traditionelle Banken Änderungen ihres Geschäftsmodells in einem schnellen Tempo. Die digitale Transformation von Banken bedeutet, dass Sie die meisten Ihrer Transaktionen und Besorgungen erledigen können, ohne in eine physische Bank zu gehen. Mobile Apps, Internet-Banking und kontaktlose Zahlungen sind die für Kunden am deutlichsten spürbaren Effekte der digitalen Transformation. Aber die Banken sind nicht die einzigen Unternehmen, die sich ändern (müssen).

Regierungsinstitutionen könnten diesen Übergang beschleunigen, indem sie den althergebrachten Papierkram reduzieren. Einzelhandelsgeschäfte breiten sich nur langsam in den Online-Markt aus und mit Dienstleistungen wie Shopify gibt es einen beispiellosen Wettbewerb. Genauso verhält es sich im Unterhaltungsbereich: Spiele werden nicht länger als physische Kopie gekauft, sondern heruntergeladen oder online gespielt. Traditionelle Casinos verlieren den Kampf gegen Online-Glücksspielseiten und es war nie einfacher, sich online Roulette Spielen zu widmen.

Kundenorientiertes Arbeiten

Die digitale Transformation automatisiert viele Bereiche des Unternehmensablaufs. Wenn Sie z.B. als Verkäufer mit den richtigen Tools arbeiten, vergessen Sie nie wieder eine Folge-E-Mail. Vom Kundenstandpunkt aus gesehen, trägt diese neue und fortschrittliche Art der Interaktion und des Konsums der Dienstleistung zur Markentreue bei. Gleichzeitig führt die Effizienzsteigerung zu besseren Kundenbeziehungen.

Interne Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung

Die digitale Transformation bringt Veränderungen in der Art und Weise mit sich, wie Unternehmen mit Kunden interagieren. Aber sie führt auch zu einer Veränderung der internen Arbeitsabläufe. Alle Eingaben und gesammelten Daten können im gesamten Unternehmen verteilt werden. Mit neuen Technologien wie maschinellem Lernen und Big Data gibt es analytische Möglichkeiten, die dem Management zu mehr Einsichten verhelfen werden. Entscheidungen sind besser untermauert und könnten schneller getroffen werden.

Mitziehen oder zurückbleiben

Müssen nun alle Unternehmen ihr Offline-Geschäftsmodell digitalisieren? Stellen Sie sich eine Frage: Würden Sie ein Bankkonto bei einem Finanzinstitut eröffnen, das keine mobile App oder Online-Banking anbietet? Wahrscheinlich nicht. Dasselbe gilt für Handel, Transport, Tourismus und viele andere Wirtschaftsbereiche.

Akzeptanz neuer Technologien

Die Hersteller von Smartphones sind ein hervorragendes Beispiel für den Wettbewerbsvorteil, den neue Technologien bieten. So bauten einige Hersteller Algorithmen und Chips mit künstlicher Intelligenz ein. Diese kleinen Kamerachips ermöglichen beispielsweise eine bessere Bildqualität in dunklen Umgebungen. Für andere Unternehmen bedeuten KI und Big Data bessere Geschäftsanalysen, was sich in einem Wettbewerbsvorteil niederschlägt.

Kostenreduzierung

Der Kundensupport ist ein Bereich, der aktuell bedeutende Veränderungen erfährt. So ersetzen Chatbots Agenten für einen großen Teil der Kundenanfragen. Letztendlich werden dadurch die Kosten für den Kundenservice gesenkt. Eine solche Automatisierung von Prozessen bedeutet, dass weniger Mitarbeiter für nicht wertschöpfende, sich wiederholende Tätigkeiten benötigt werden. Stattdessen können sich mehr von ihnen auf ihre Kerntätigkeiten konzentrieren.

Fazit

Die digitale Transformation ist keine Option für Geschäftsinhaber. Jeder, vom Kleinunternehmer bis zum Großkonzern, muss sich an die neue digitale Realität anpassen. Kunden wollen Flexibilität und Verfügbarkeit. Mit der Verbreitung von Breitband und Smartphones wollen sie auch unterwegs einkaufen. Für Unternehmen selbst kann die digitale Transformation den internen Workflow verbessern, Geld sparen und neue Möglichkeiten schaffen.

Diejenigen, die sich an Arbeitsblätter statt an Business-Intelligence-Software oder an ein traditionelles Geschäftsmodell im Schalterbereich statt an ein digitales Pendant halten, werden in Schwierigkeiten geraten. Ohne die Umstellung auf die digitale Wirtschaft zu akzeptieren, werden Unternehmen ins Hintertreffen geraten.