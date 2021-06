Sinnvolle Werbegeschenke 2021

Werbegeschenke gibt es wie Sand am Meer. Jede Firma, die etwas auf sich hält, verschenkt sogenannte Give-aways an potentielle Kunden – natürlich in der Hoffnung, dass diese in der Zukunft Käufer werden. Doch auch für Geschäftspartner und Mitarbeiter eines Unternehmens sind diese Werbepräsente von Nutzen.

Die positive Wirkung von Werbegeschenken

Studien, die 2019 vom GWW (Gesamtverband der Werbeartikel-Wirtschaft e.V.) durchgeführt wurden, ergaben, dass fast alle Deutschen (98 Prozent) über 14 Jahre ein Werbepräsent besitzen. Neun von zehn Beschenkten benutzen dieses sogar und bei 62 von 100 verbleibt das Geschenk obendrein mehr als zwölf Monate. Weiterhin lieferte die Umfrage, dass 69 Prozent ein Werbegeschenk gern nutzen, und bei der gleichen Prozentzahl schafft es Vertrauen zur werbenden Firma.

Nicht jeder Werbeartikel hat aber die gewünschte Wirkung. Das kann verschiedene Gründe haben.

Die Basis für ein effektives Werbegeschenk

Falls der Werbeartikel in keinem Zusammenhang zum Unternehmen steht, sind die Beschenkten irritiert und dies macht die Firma im Endeffekt unglaubwürdig. So wäre es beispielsweise unpassend, wenn ein Konzern, der Produkte für die Zahnpflege herstellt, herkömmliche Bonbons mit Zucker als Give-aways verschenkt. Ein Tabakunternehmen hingegen, das Feuerzeuge bedrucken lässt und verschenkt, wirkt auf den Kunden glaubwürdig.

Zudem sind Artikel wesentlich besser geeignet, die ein Gebrauchsgegenstand statt Verbrauchsgegenstand sind. Empfehlenswert ist hier ein praktischer Gegenstand, der möglichst oft benutzt wird, damit er nicht im Müll landet.

Es sollte definitiv nicht an der Qualität des Werbegegenstands gespart werden. Eine Minderwertigkeit, bei dem das Give-away bereits nach kurzer Zeit kaputt geht, wird auf die Wertigkeit der firmeneigenen Produkte projiziert und wirkt sich somit negativ auf das Firmenimage aus.

Vorteile von Werbegeschenken

Die bereits erwähnte Studie aus dem Jahr 2019 ergab gleichfalls, dass die Ausgaben für Werbeartikel in Deutschland direkt hinter denen für die Fernsehwerbung kommen. Bemerkenswert ist dabei jedoch, dass die Give-aways mit 70 Prozent, im Gegensatz zu anderen Werbeträgern, die höchsten Werte bei der Erinnerung an das Werbeprodukt, den Firmen- oder Markennamen aufweisen.

Wird das Werbegeschenk genutzt, ist es sehr wahrscheinlich, dass andere Personen ebenfalls Notiz davon nehmen und das Branding sehen. Die Reichweite wird also nochmals gesteigert. Hier kann im Vorfeld eine Zielgruppenanalyse von Vorteil sein, damit die Werbepräsente noch effektiver verteilt werden können.

Gerade für kleine Firmen, die kein großes Werbebudget besitzen, sind Werbeartikel ideal, da sie, im Gegensatz zu Plakat- oder sogar Fernsehwerbung, relativ preiswert sind.

Nicht nur für potentielle Neukunden, sondern auch für die eigenen Mitarbeiter und (zukünftige) Geschäftspartner sind Werbegeschenke geeignet, denn sie binden diese emotional an das Unternehmen. Insbesondere bei Firmenangehörigen erzeugt dies ein Zusammengehörigkeitsgefühl, was diese produktiver macht.

Top 3 der Werbegeschenke

Seit Jahren ein Klassiker, der es immer wieder verdient, auf Platz 1 zu landen: Der Kugelschreiber. Er ist preiswert und überzeugt dennoch mit guter Qualität. Er ist sowohl im beruflichen wie auch privaten Bereich täglich einsetzbar und eignet sich nicht nur für Kunden, sondern ebenso für die eigenen Geschäftspartner und Mitarbeiter.

Es wundert nicht, dass es der USB-Stick auf Platz 2 geschafft hat, denn er lässt sich in unzähligen Farben und Formen bestellen. Nicht nur äußerlich kann er die Firma mit einem Logo und Namen präsentieren, denn auf ihm können zusätzliche Informationen als Dateien gespeichert werden, beispielsweise zu diversen Produkten oder eine Firmenpräsentation für Geschäftspartner.

Platz 3 belegt das T-Shirt, das die Reichweite der Werbung enorm vergrößern kann, da viele Menschen die Aufdrucke im Umkreis wahrnehmen. Dieser Werbeartikel ist langlebig, da das Druckverfahren sehr hochwertig ist.