Was sind überhaupt Finanzen/Finanzierungen?

Ein klassischer österreichischer Haushalt besitzt im Durchschnitt 7 Finanzverträge.

Was sind überhaupt Finanzen bzw. Finanzverträge?

Ein Finanzvertrag ist schon ein Girokonto, welches jeder Österreicher hat bzw. haben muss, um ein Einkommen überweisen zu lassen. Unternehmen haben in der Regel zwei Girokonten. Hierbei unterscheidet der Unternehmer zwischen dem Firmenkonto und dem Privatgirokonto. Aus Bequemlichkeit haben sie beide bei der selben Bank. Ob das ein Vorteil oder Nachteil ist, muss man sich immer individuell anschauen.

Ein weiterer „verpflichtender“ Finanzvertrag ist für Autobesitzer eine KFZ Haftpflichtversicherung. Dazu kommen in den meisten Fällen eine Teil-oder Vollkaskoversicherung. Hier gibt es enorme Preis-Leistungsunterscheide und ein Vergleich lohnt sich.

Warum die Haushaltsversicherung so wichtig ist.

Die Haushaltsversicherung ist nicht verpflichtend, ist aber wirklich jedem anzuraten, weil nicht nur die Wohnung, das Haus gegen Elementarschäden, wie Feuer, Sturm, Leitungswasser, usw. abgesichert ist, sondern weil in einer Haushaltsversicherung auch die private Haftpflichtversicherung inkludiert ist. Die private Haftpflichtversicherung schützt den Versicherungsnehmer vor Sach-und Personenschäden an Dritten. Ein Beispiel dazu: ihr Kind fährt Ski und fährt unbeabsichtigt in eine andere Person. Die Person wird verletzt, im aller schlimmsten Fall bleibt die Person invalid. Die geschädigte Person stellt finanzielle Ansprüche, die ihr auch tatsächlich zustehen. Die Privathaftpflichtversicherung versucht nicht nur die Ansprüche abzuwehren, sondern wenn es tatsächlich zu Zahlungen, die gerichtlich bestimmt werden, kommt, zahlt die Versicherung die Schadenssumme. Hierbei sollte man achten, dass diese Versicherungssumme sehr hoch gewählt wird (3 Mio).

Berufs- und Betriebshaftpflicht-und Betriebsstättenversicherung

Der Unternehmer benötigt auf jeden Fall eine Berufs- und Betriebshaftpflicht-und Betriebsstättenversicherung. Es gibt Unternehmersparten, die für die Ausübung Ihres Gewerbes, eine Berufshaftpflichtversicherung verpflichtend abschließen müssen (zum Beispiel Architekten). Auch wenn die Berufshaftpflicht bei einigen nicht verpflichtend ist, ist sie jedem Unternehmer anzuraten. Daneben gibt es die Betriebshaftpflichtversicherung, die die Betriebsstätte vor Elementarschäden (auch Einbruch/Diebstahl) schützt. Bei Einzelunternehmen, die Ihre Gewerbe daheim angemeldet haben und ein Büro am Wohnort haben, ist unbedingt zu überprüfen, ob eine eigene Betriebstättenversicherung notwendig ist.

Weiter gibt es noch andere Versicherungen bzw. Absicherungen, die ein Unternehmer bzw. ein Unternehmen haben sollte.

Betriebsunterbrechung

Betriebsunterbrechung für freiberuflich Tätige

Berufsunfähigkeitsversicherung

Unfallversicherung

Firmenrechtschutzversicherung, die auch in Privatangelegenheiten den Unternehmer absichert.

D&O für Entscheidungsträger

Viele Unternehmen haben auch Finanzierungen.

Es gibt unterschiedliche Finanzierungsformen:

Den klassichen Kontokorrentkredit

Das Annuitätendarlehen bzw. wie ich gerne der Einfachheit halber nenne, den „Abstotterkredit“

Das Hypothekardarlehen mit grundbücherlicher Besicherung

Factoring

Leasing zählt auch zum Bereich der Finanzierungen.

Welche Art von Finanzierung das Unternehmen benötigt bzw. welche Finanzierungsart gewählt werden soll, ist immer von den Bedürfnissen und aber auch von den Möglichkeiten des Unternehmen und des Unternehmen abhängig.

Für jedes Unternehmen bzw. für jeden Unternehmer ist eine Bedarfsanalyse empfehlenswert.