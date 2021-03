EU-Unternehmergeschichten: Österreich und Spanien verbinden

Kleinunternehmen agieren in vielen Fällen eher lokal und regional. Liegen sie in der Nähe einer Staatsgrenze, dann geht dieser lokale oder regionale Raum schon mal über die diese Grenze. Eine Ausnahme bilden die Handelsunternehmen, die sich auf das „Überbrücken“ von Grenzen spezialisiert haben. Wir stellen nun eine Unternehmen vor, dass sich ein wenig von den klassischen Handelsunternehmen unterscheidet, weil es in seinem Kern eben nicht den grenzüberbrückenden Handel allein, sondern noch viele andere Motive in sich trägt, die ebenfalls den Unternehmenszweck bestimmen. Vorhang auf für Oro del Camello!

Prädikat Fair – Alles aus einer Hand

Hinter Oro del Camello steht die Familie Romero García aus der Sierra Sur in Andalusien. Ur-Opa Aniceto pflanzte die Olivenbäume, Enkel Rubén ist der Experte vor Ort. Olivenöl-Sommelier Antonio kümmert sich um den Vertrieb. Gemeinsam wollen sie in ihrer Heimat Veränderung anstoßen. Fair gegenüber den Bauern und den Konsumenten. Qualität vor Quantität. Ein Gewinn für Mensch und Umwelt – und für Genießer sowieso.1% des Reinerlöses wird für die Sensibilisierung und Förderung des Bio-Anbaus in der Region investiert.

„Die Suche nach etwas Authentischem, mit dem ich mich identifizieren kann, war immer mein Traum. Etwas, hinter dem ich zu 100% stehen kann und das mich zu 100% motiviert.“ (Antonio Romero Geschäftsführer)

All Business ist local

Antonio Romero selbst wohnt schon seit über 10 Jahren in Vorarlberg, ist hier verheiratet und hat 2 Söhne. Er ist CEO und das Gesicht von Oro del Camello.

Sein Bruder Rubén Romero ist der Experte vor Ort und großteils für die Olivenernte vor Ort verantwortlich.

Thomas Wieländner, ehem. Sous Chef vom Edelweiss in Zürs, kümmert sich um Social Media, Inhalte wie auch Kooperationen.

Ich selbst arbeite als CEO in einer Digitalagentur und bin für das Marketing wie auch Kooperationen zuständig.

„Der Berg, wo sich der Olivenhain meiner Mutter befindet heisst „el Camello“, weil ganz oben ein grosser Stein steht, der wie ein Kamel ausschaut.“ (Antonio Romero Geschäftsführer)

Mit der Familientradition ins 21. Jahrhundert: Bergolivenöl

Für unser Bergolivenöl wählen wir nur die besten Früchte aus den familieneigenen, seit Generationen bestehenden Olivenhainen und von befreundeten Bauern aus. Der Reifeprozess der Oliven aus der Sierra Sur de Jaén (Andalusien) und des daraus gewonnenen Öls ist deutlich langsamer als bei Ölen aus Gebieten mit Intensivanbau. Daraus folgt ein intensiverer und vollmundigerer Geschmack.

„Der Hauptunterschied ist die Vision. Das Oro del Camello möchte etwas verändern und nicht nur Olivenöl verkaufen. Wir wollen gleichzeitig faire Konditionen für die Produzenten und die Biolandwirtschaft in unsere Region schaffen.“ (Antonio Romero Geschäftsführer)

Geschmack ist individuell – Qualität das Erfolgsrezept

Hojiblanca

Unser Hojiblanca verbindet Süße mit einer leichten Bitternote. Durch seine bedachte Schärfe im Abgang entsteht eine angenehme Balance.

Mezcla Natural

Unser Mezcla Natural ist ein Cuvée aus dem pfeffrigen Picual und den fruchtigen Picuda, Manzanilla und Hojiblanca. Ein Öl, das die vielfältigen Eigenschaften dieser Sorten kombiniert.

Picual

Unser Picual erinnert an frische Artischocken und Tomatenstauden. Vollmundig und charaktervoll durch seine unnachahmliche pfeffrige Schärfe und Bitternote.

Picuda

Unser Picuda schmeckt fein nach Noten von grünem Apfel und frisch geschnittenem Gras. Aus der Oliven-Sorte Picuda werden sehr fruchtige Öle gewonnen.

„Wir und unsere befreundeten Bauern kümmern uns selbst um unsere Bäume und wissen von A bis Z was mit den Oliven passiert, die nachher zu Olivenöl verarbeitet werden. Das können andere Produzenten nicht garantieren.“ (Antonio Romero Geschäftsführer)

Die Produkte sind in folgenden Mengen erhältlich:

250 ml

500 ml

750 ml

2 Liter

4x 250 ml  Starter-Set (Picual, Picuda, Hojiblanca, Mezcla Natural)

Link zur Homepage: www.camello.at

Unternehmerportrait: Antonio Romero