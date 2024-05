Editorial: 10 Jahre Haltung, Anstand und Aufmerksamkeit

Die aktuelle UNCRIPTED Podcast Episode trägt den Titel: Image Kampagne in der Rezession! „… auch Haltung zeigen“. Haltung zeigen ist nicht nur in dieser Episode ein Thema, sondern es bringt mich zu einem Thema, das am 02.05.2014 also vor exakt 10 Jahren seinen Ausgang nahm. Damals erschien das Editorial: unternehmerweb.at – Reloaded 2.0.

10 Jahre Haltung, Anstand und Aufmerksamkeit

Unternehmerweb hat sich immer mit dem Unternehmer:innen Alltag auseinandergesetzt und dabei nicht auf undifferenzierte Berichterstattung, Lobhudelei und Selbstbeweihräucherung gesetzt, sondern auf Tiefgang, das Befassen mit Themen in der Tiefe, wie zum Beispiel das Aufzeigen der auffällig undemokratischen Strukturen bei der Wirtschaftskammerwahl 2015. Auch wenn es ein Kampf gegen Windmühlen war, gilt auch heute noch das Motto: Haltung zeigen.

Bilanzierung

Die Bilanz der vergangenen 10 Jahre liest sich so: 1.830 veröffentlichte Beiträge und 503 freigegebene Kommentare auf unternehmerweb.at! 210 Unternehmer:innen haben sich bisher mit einem kostenlosen Unternehmensportrait vorgestellt und den Leser:innen über die vielen mutigen Schritte von der unselbständigen zur selbständigen Tätigkeit erzählt. Man erfährt, warum sie sich für das Unternehmertum entschieden haben, wie sie den Markt und die Konkurrenz einschätzen und welche besonderen Eigenschaften sie selbst als Unternehmer und Unternehmerin besitzen.

Und noch etwas Bemerkenswertes: Jede Unternehmerin und jeder Unternehmer in diesem Land hat Unternehmerweb statistisch betrachtet besucht. Anders ausgedrückt, wir hatten in diesem 10 Jahren so viele Visitors wie es Unternehmen, vom EPU bis zum Großkonzern, in diesem Land gibt.

Ein schöner Grund weiterzumachen und auch weiterhin Haltung zu zeigen und mit Ihnen verehrte Leserinnen und Lesern auf die vor uns liegenden kommenden Jahre anzustoßen. Zeigen wir Haltung! Wir wünschen Ihnen viel Erfolg damit.

Mit unternehmerischen Grüßen

Das Redaktionsteam