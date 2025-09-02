Podcast: Unsere Mitarbeiter:innen haben 35 zusätzliche freie Tage

Nach dem Platzen der Dotcom-Blase wagten Béatrice und Martin Verdino den Sprung in die Selbstständigkeit und entwickelten ihre Agentur zu einem Vorreiter für nachhaltige Unternehmensführung.

Die beiden Kommunikationsexperten setzen auf einen ganzheitlichen Ansatz, der sich durch authentisches Zuhören und echten Dialog auszeichnet. Besonders bemerkenswert: Die erfolgreiche Einführung der 4-Tage-Woche, die nicht nur die Work-Life-Balance verbessert, sondern auch die Kreativität durch „Innovation Fridays“ fördert.

Im Gesundheitssektor beweisen sie, wie wichtige Themen trotz strenger Werberichtlinien durch gezielte Disease-Awareness-Kampagnen kommuniziert werden können. Ihr Engagement für die UN Sustainable Development Goals und verantwortungsvolles Wirtschaften zeigt, dass wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftliche Verantwortung Hand in Hand gehen können.

Zu den Personen:

Béatrice und Martin Verdino sind seit über 30 Jahren privat und beruflich ein Team, begleiten Positionierungs-, Veränderungs – und Wachstumspotenziale und setzen dabei auf Perspektivenvielfalt, Kreativität und Innovationskraft, immer mit einem großen Augenmerk auf gesellschaftliche Verantwortung. Mit ihrer Agentur VERDINO gestalten sie seit 2004 strategische Kommunikation und Markenarbeit, besonders in den Bereichen Healthcare und Responsible Business.

Béatrice Version studierte Dolmetscherin und Kommunikatorin mit Stationen unter anderem bei der AMA oder bei AMA Marketing, ARA, Austria Recycling Agency und zu Sodexo. Sie ist die Managerin mit Weitblick engagiert in Netzwerken wie Women in Health IT oder als Gründungspartnerin und Mentorin bei SolarPlexus.

Martin Verdino kommt ursprünglich aus der Medizin und Architektur, ist der kreative Visionär mit einer Leidenschaft für klare, relevante Lösungen. Er engagiert sich in vielen Communities wie dem Austrian Health Forum, den Creatives for Future und auch als Boardmember beim Unternehmerinnen-Netzwerk IO Austria.