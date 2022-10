Podcast: Finanzmarketing

Was hat Finanzmarting mit Nachhaltigkeit zu tun und welche Herausforderungen gibt es gerade in Zeiten wie diesen für die Kommunikation? Change- und Digitalisierungsinitiativen plus globale Unsicherheiten ein Pulverfass?

Bettina Binder war 12 Jahre Allianz Österreich bis März 2022 in Bereich Werbeleitung und digitales Marketing. Sie wurde 2021 als Finance Marketer of the Year ausgezeichnet .

Bettina Binder starte im Herbst mit ihrer Unternehmensberatung „BB Business & Brain“ für Marketing & Vertrieb, wobei ein Standbein die Finanzbranche ist – mit dem Thema digitale Sichtbarkeit für Finanzprofis.