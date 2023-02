Flughafenmarketing und Marketing Club Österreich

Zu Gast im Uncripited-Studio ist Vienna Airport Marketing Leiter und Präsident des MCÖ Andreas Ladich

„Was wir auch sehen, dass die Jungen gerne wegfliegen trotz Umweltbewusstsein. … Wenn der Flughafen nicht funktionieren würde, dann würde sich niemand ansiedeln und es würden auch keine Airlines kommen.“ Das sagt Andreas Ladich in diesem Gespräch.

Andreas Ladich, ist ehrenamtlich seit 2020 Präsident des Marketing Club Österreich und beruflich seit 2006 Leiter Werbung und Marketing der Flughafen Wien AG.

In seiner Position als Leiter Werbung & Marketing ist er verantwortlich für die Themenbereiche Marke, Corporate Advertising, Marketing, Web, App, Digitale Kommunikation und Sponsoring. Durch die Funktion seiner Abteilung als Inhouseagentur des Flughafen, erstreckt sich somit das Aufgabengebiet von der strategischen Konzeption, der Entwicklung von Marketingmaßnahmen und -zielen bis hin zur operativer Umsetzung.

Als Präsident des Marketing Club Österreich, erfüllt es ihn mit großer Freude am Wachstum und an der Weiterentwicklung des Clubs, als große lebendige Plattform für Networking, fachlichen Austausch und Weiterbildung in den unterschiedlichsten Disziplinen, mitzuwirken.

