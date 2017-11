Punkt Franchise: Franchising in Deutschland

Weit über hunderttausend Aktive, wobei einige Hundert Konzepte hierzulande beheimatet sind: die Branche Franchise boomt nicht nur in Deutschland, wohin das um sich greifende Prinzip des schnellen Wachstum vor noch nicht allzu langer Zeit aus dem Nachbarland Frankreich exportiert worden ist. Genaue Zahlen sind schwer zu bekommen, vor allem auch deswegen, weil sie sich laufend überbieten. Am besten hält man sich da an offizielle Verlautbarungen oder man bedient sich der Hilfe von Fachleuten, die den Markt beständig auf Neuerungen hin durchforsten. Punkt Franchise bereitet verlässliche Informationen nutzerfreundlich auf, im Nu findet man dort auf brennende Fragen weiterführende Antworten, die tragfähig sein müssen.

Denn im Dschungel der Vielfältigkeit kann man sich auch schnell verirren. Da wird leicht das eine mit dem anderen verwechselt, doch auf die kleinen Unterschiede kommt es an, gerade wenn es heiß hergeht. Als Musterbeispiel, vom dem noch die Rede sein soll, ist ganz sicher clever fit anzusehen. Doch auch andernorts greift gewinnbringend um sich, was als Saat dem Zweck dient, aufzugehen. Hersteller wie Dienstleistende wetteifern um die smarteste Weiterentwicklung, jüngst erst Gesprossenes gibt sich die Ehre, den Altvorderen ihren Rang abzulaufen. Dass der rechte Weg beschritten wird, zeigen stolze Bilanzierungen. Und wer dabei am meisten Fahrt aufnimmt, gewinnt, solange es auf einem weiten Feld noch genug zu grasen gibt.

Nicht nur träumen, sondern kalkuliert vorankommen

Woran misst man den Erfolg, welche Faktoren sollen ausschlaggebend dafür sein? Ist es vielleicht

die Nischenfindung,

Umsatzstärke,

Zukunftsfähigkeit?

Am besten wohl von jedem etwas und das in einer Mischung, die vor allem auch die eigenen Ressourcen schont.

An erster Stelle der Skala des Erfolgs wäre wohl die Gastronomie zu nennen in all ihren schillernden Facetten: vom Brötchen-Bringdienst bis zum verschwenderisch ausgestatteten Restaurant, dessen Ambiente allein einem schon das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Die Ingredienzien müssen stimmen, wenn eine schlichte Suppe wahrhaft köstlich werden soll. Auch mit Burger braten lässt sich gutes Geld verdienen, wenn man nicht allein auf weiter Flur steht und einen starken Partner im Rücken hat. McDonald‘s und Kentucky Fried Chicken kennt wohl jeder, wesentlich bodenständiger kommt das BackWerk daher. Vornehmlich auf eine bessere Gesundheit setzt gemeinhin Biotisches, das sich auf den Einzugsbereich eines Hofladens nicht beschränken möchte.

Die Erfolgreichen von gestern müssen nicht dieselben sein, wenn es sich um eine aussichtsreiche Zukunft dreht. Es geht immer um

zündende Ideen, die nicht als Eintagsfliegen auf der Strecke bleiben,

beständige Verbesserungen anstelle der Eier des Columbus, und

vorausschauendes Agieren im Sinne der Verhältnismäßigkeit.

Ohne reichlich Wagemut ist kaum ein Blumentopf zu gewinnen, doch wer das rechte Augenmaß vermissen lässt, streckt seine Flügel schneller, als er sie ausgebreitet hat.

Fit werden für die nächste große Herausforderung

Ordentlich in die Tasche greifen muss man schon, wenn man sich für Franchise clever fit begeistert. Auch hierbei geht es in erster Linie um die Gesundheit, wenn auch auf andere Art. Geplant wird im großen Maßstab, unter 400 Quadratmetern Geschäftsfläche ist nichts zu machen. Umso mehr können jedoch die Umsätze steigen, sie wachsen gelegentlich derart an, dass sie so leicht nicht zu beziffern sind. Dennoch hält sich die Preisgestaltung sehr im Rahmen, geliefert aber wird anspruchsvolle Qualität. Um Derartiges auf die Beine zu stellen, bedarf es der Akribie, verbunden mit umfassendem Know-how. Für Franchise clever fit muss jedoch niemand ins kalte Wasser springen, er wird von Anfang an begleitet, sodass er sich rundum sorglos fühlen kann. Lernen Sie von den Besten, tun Sie es ihnen nach oder übertrumpfen Sie die zu Recht Bekränzten noch!

Wer es in nicht einmal fünfzehn Jahren von 1 auf 330 schafft, hat sich eine Auszeichnung verdient. Sie wurde clever fit vom Verband zuteil, der stets ein wachsames Auge auf die Entwicklung hat. Den Wachstumsimpuls lieferte allerdings erst die Einführung eines speziellen Franchise-Systems, nachdem man herausgefunden hatte, dass es ohne dies nicht recht weiterging. Mit clever fit Franchise lässt sich das Eigenkapital mehr als verzehnfachen, verschenkt wird freilich nichts.