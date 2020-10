Mit diesen ausgefallenen Ideen können Sie sich selbstständig machen

Der Traum von der Selbstständigkeit wächst und gedeiht in vielen Köpfen. Doch nur die wenigsten Personen trauen sich, eine brillante Idee in die Tat umzusetzen. Wieder andere Menschen kommen zu keiner kreativen Idee, sodass der Wunsch der Selbstständigkeit immer weiter in den Hintergrund rückt. Wenn Sie sich jedoch in diesem Jahr selbst verwirklichen möchten, sollten Sie die folgenden Ideen einmal genauer unter die Lupe nehmen.

Das Glück an Ihrer Seite: Selbstständig mit Casinospielen

Selbstständigkeit geht meist mit der Vorstellung von einem eigenen Onlineshop, dem eigenen Geschäft oder einem ausführenden Unternehmen einher. Doch es gibt auch eine Möglichkeit, sich mit etwas mehr Action selbstständig zu machen. Werden Sie mit Glücksspielen zum freiberuflich Arbeitenden. Wenn Sie sich nicht von Ihrem Verlangen trieben lassen, sondern das Gewinnen zu einem echten mathematischen Kniff machen, kann diese Selbstständigkeit die perfekte Basis für eine erfolgreiche Existenzgründung sein. Im ersten Schritt gilt es dabei, in seriöses Casino zu finden.

Seriosität steht zum einen für einen guten Kundenservice, der Ihnen stets zur Seite steht. Zudem sollte das Casino sichere Ein- sowie Auszahlungsmethoden bereitstellen. Hierzu gehört es, dass Sie nirgendwo Ihre Kontodaten angeben müssen, um an die von Ihnen erzielten Gewinne zu gelangen. Im besten Fall erleben Sie ein Casino ohne Einzahlung. Das bedeutet: Die Betreiber oder Betreiberinnen des Online Casinos ermöglichen Ihnen das Hineinschnuppern in diverse Spiele. So können Sie sicherstellen, dass Sie sich mit der Handhabung des Casinos anfreunden, die Spiele schnell und einfach verständlich sind und die Benutzeroberfläche Ihren Wünschen entspricht. Achten Sie zudem unbedingt darauf, dass ein Impressum vorhanden ist. Die Glücksspiellizenz sollte direkt beim Betreten der Webseite sichtbar aufleuchten. Somit stellen Sie sicher, dass Sie keinem Betrüger aufsitzen.

Mehr Bewegung an der frischen Luft

Sie sehnen sich nach einem Job, der Ihnen tägliche Bewegung an der frischen Luft bringt? Zudem haben Sie ein Händchen für Tiere? Dann sollten sie sich für den Beruf des Dogwalkers entscheiden. Sicherlich handelt es sich hierbei zunächst nicht um einen lukrativen Job. Denn wer für einen Spaziergang mit einem Hund bezahlt wird, kann mit einem maximalen Stundenlohn von 10 Euro rechnen. Zunächst können Sie den Job des Dogwalkers als nebenberufliche Selbstständigkeit durchführen. Aufgrund der flexiblen Arbeitszeiten lässt er sich perfekt in den Alltag einbringen. Hinzu kommt, dass Sie keinerlei Freizeit mehr für sportliche Aktivitäten einplanen müssen.

Besonders wichtig ist es jedoch, dass Sie sich um eine gute Versicherung kümmern. Sprechen Sie mit den Halterinnen und Haltern, inwiefern die Halterhaftpflichtversicherung eingreift, wenn der Hund unter Ihrer Verantwortung einen Schaden anrichtet. Im besten Fall schleißen Sie eine eigene Versicherung ab und lassen sich bei der Versicherung der Hundebesitzer eintragen.

Programmieren ist eine Leichtigkeit

Wenn Sie gerne stundenlang an komplexen Codes sitzen, kleine praktische Alltagshelfer für das Smartphone programmieren oder sich einfach die Zeit vertreiben möchten, kann dies Ihre Geschäftsidee sein. Mit dem Programmieren von Apps lässt sich ein kleines Taschengeld dazuverdienen. Zunächst sollten Sie einige Applikationen erstellen und diese in einem Store veröffentlichen. Mit zunehmender Downloadzahl wachsen auch die Einnahmen. Ein passives Einkommen entsteht.