Gehaltsfragen: Netto – Brutto – Jahreskosten

Wie hoch sind die Jahreskosten eines Nettogehalts?

In Mitarbeitergesprächen wird meist das Gehalt thematisiert. Der Mitarbeiter denkt dabei oft an den Betrag, der monatlich auf seinem Bankkonto gutgeschrieben wird. Die nachfolgende Tabelle zeigt beispielhaft eine Grobberechnung der Jahreskosten in 2023 bei bestimmten Nettogehältern:

Achtung! Das ist eine überschlagsmäßige Grobkalulation für Angestellte für das Jahr 2023!

Brutto auf die nächsten vollen 10 € aufgerundet. Jahreskosten auf die nächsten 100 € aufgerundet. Je Bundesland können die Dienstgeber Jahreskosten etwas variieren. Keine Berücksichtigung von Prämien, Sachbezügen, Pendlerpauschalen, individuellen Absetzbeträgen und ähnliches. Bitte kontaktieren Sie Ihre Steuerberaterin oder Ihren Steuerberater für die genau Kalkulation. Ein unserer Meinung nach gutes Tool stellt auch das Finanzamt zur Verfügung: Hier geht es zum Brutto-Netto-Rechner des BMF >>>