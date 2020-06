Ich war lange Zeit Manager in einem Software-Konzern, wo unsere Stärke die Integration aller verschiedenen Anwendungen war – damals nur für Großkonzerne erschwinglich.

Danach selbständig als Unternehmensberater und Projektleiter, konnte ich meine Kenntnisse für ein Kleinunternehmen, unser eigenes, nützen. Meine Kenntnisse und die Nutzung der vollständigen Applikationen von ZOHO Cloud ermöglichten mir innovative Lösungen, die ich selbst in internationalen Firmen vermisste. Leisten konnte ich mir das, weil ich erstens kein Rechenzentrum brauchte, und weil ich niemals Zeit verschwendete, verschiedene „Gratis“-Programme zu verknüpfen.

Diese Kenntnisse und Erfahrungen stellen wir nun als Servicefirma dem Markt zur Verfügung – auf flexibler Monatsbasis. Daher unser Angebot an Sie: „Funktionen ohne Investitionen“. Erste Kunden sind schon produktriv.

Wir sind in Österreich der Service-Partner des Cloud-Konzerns Zoho. In Österreich sind wir damit Pioniere, weltweit gibt es aber schon 80 Mio. User dieser Plattform.

IT für KMU

Mit uns kann die EDV einer kleinen bis mittleren Firma komplett ohne eigene Computer betreiben. Die Sorgen über Server, Sicherheit, Investitionen gehören damit der Vergangenheit an. Durch die Cloud bieten wir alle notwendigen Funktionen an und holen unsere Kunden schon ganz am Anfang ab: Wir holen Sie schon bei der Internetseite ab, organisieren Ihren Workplace , implementieren, integrieren Ihre Marktbearbeitung und unterstützen Ihr Finanzmanagement

Unser Angebot für Unternehmensgründer ist es, sie schon bei der Firmengründung zu begleiten – vom Tag eins haben Sie die gleichen Möglichkeiten wie ein Großkonzern, selbst wenn Sie noch ein EPU sind. Mit uns werden Sie nie EDV-Sorgen haben oder EDV-Anlagen kapitalisieren müssen.

Speziell für Neugründer haben das als Package definiert – sehen Sie auf „Gründer390“ auf unserer Homepage.

CRM

Kundenbeziehungen und Marktbearbeitung sind heute unverzichtbar. Mit CRM machen wir auch Großprojekte, Call-center, Marketing-Automation, und die Verwaltung größerer Vertriebsorganisationen. Dabei profitieren unsere Kunden von der direkten Einbettung von Webforms. Mailings, Chats, Telefonie und Sozialen Medien

Was immer sonst man sich von einer modernen EDV wünscht –

Von der Registrierung Ihrer Domäne und Erstellung der ersten Webpage können wir Ihnen zu fast allem Ihre Sorgen abnehmen.

Natürlich bieten wir mit mehr als 40 verschiedenen Applikationen auch sämtlich Begleitfunktionen wie integrierte Online-Meetings oder Fernarbeit , Fernwartung, Datenanalyse etc. Für jeden, der mit uns arbeitet, sind kurzfristige Änderungen der Arbeitswelt gar kein Problem. Wo immer man einen Browser vorfindet, hat man seinen kompletten Arbeitsplatz – im Büro, im Home-office, im Internet-cafe irgendwo auf der Welt.

www.topIT4you.com

+43 664 9919 4228

wolfgang.kastenhofer@topIT4you.com