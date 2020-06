Unternehmens(ver)kauf in Krisenzeiten

Zunächst stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist, in einer besonders krisenhaften Zeit, wie wir sie derzeit aufgrund des Coronavirus erleben, ein Unternehmen zum Verkauf anzubieten. Das kommt darauf an. Daher sollte man vorab einige Überlegungen anstellen.

Profiteur oder nicht?

Wenn man zu den Profiteuren dieser Krise gehört, wie Unternehmen verschiedener Branchen, beispielsweise der Lebensmittelhandel, die IT- und Technologie-Branche und einige mehr, dann steht man vermutlich besser als zuvor da. Damit hat man natürlich gewisse Vorteile, wenn man gerade jetzt sein Unternehmen zum Verkauf anbietet.

Es ist gerade viel Geld am Markt…

Aktuell entwickelt sich der Verkäufermarkt zu einem Unternehmenskäufermarkt. Käufer spekulieren damit, gutgehende Unternehmen zu kaufen, weil sie ihr Kapital anlegen möchten oder auch den Mitbewerb kleiner sehen möchten. Gutgehende Unternehmen werden daher gerade in Krisenzeiten gerne finanziert und finden eher leicht Investoren.

Steuerliche Aspekte

Unternehmensverkäufe sind gerade jetzt sinnvoll, da man nicht weiß, wie die steuerliche Behandlung von Unternehmensverkäufen aussehen wird. Denn es könnte sein, dass die vergünstigte Versteuerung aufgehoben wird. Das sollte man auf jeden Fall mitbedenken.

Die Frage nach der eigenen Person als Unternehmer*in

Welche Position, aus fachlicher, wie finanzieller Sicht nehme ich in der derzeitigen Krise ein, ist eine wichtige Frage, die gestellt werden sollte.

Könnte mich ein Investor durch mehr Liquidität und fachlichem Know-how zu einem zukünftigen Gewinner machen? Zudem soll gefragt werden, wie das eigene Unternehmen in der Krise bewertet wird. Abwägen, wie groß das Risiko und wie hoch der Nutzen bei einem Kauf beziehungsweise Verkauf wäre.

Gerade jetzt…

Ja, gerade in solchen herausfordernden Zeiten gibt es spannende und innovative Unternehmen am Markt, die Investoren suchen. Zudem kann Unterstützung gefunden werden, um ein Business digital fit zu machen. Wichtig ist, genau zu wissen, was man möchte und wie realistisch dieser Wunsch ist.