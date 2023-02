ChatGPT – Kritik

Im letzten Artikel fragte ich die ChatGPT, welche Gründe es gäben könnte, dass Menschen Unternehmer:innen werden. Und verglich die Antwort mit den Antworten der Unternehmer:innen, die ein Unternehmensportrait auf Unternehmerweb online stellten. Dabei fiel auf, dass die ChatGPT als Beweggrund das Familienunternehmen nicht erwähnte, während eine angemessen Anzahl an Unternehmensportraits dies als Beweggrund angaben. Nun stellte ich dies der ChatGPT zur Verfügung und erhielt daraufhin folgenden Output.

Input und Output der ChatGPT

Input: Menschen werden auch Unternehmer, weil sie in einer Familie aufwuchsen und eine Umgebung hatten, die als Vorbilder dienten.

Output: Es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen Unternehmer werden, und sicherlich kann das Aufwachsen in einer Familie, in der unternehmerische Aktivitäten stattfanden, ein Einflussfaktor sein. Wenn jemand in einer Familie aufwächst, in der Familienmitglieder erfolgreich ein Unternehmen führen, kann das dazu beitragen, dass sie ein positives Bild von Unternehmertum haben und es als attraktive Möglichkeit für ihre eigene Karriereentwicklung betrachten.

Dies kann verschiedene Auswirkungen haben. Einerseits kann es sein, dass die Person inspiriert wird, selbst Unternehmer zu werden und es als eine Chance sieht, ihre eigenen Ideen und Träume zu verwirklichen. Andererseits kann es auch bedeuten, dass sie sich von anderen inspirieren lassen und sich mit anderen Unternehmern vernetzen und von ihnen lernen.

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass nicht jeder, der in einer Familie aufwächst, in der Unternehmertum stattfindet, automatisch selbst Unternehmer wird. Es gibt viele andere Faktoren, die eine Rolle spielen, wie persönliche Interessen, Fähigkeiten und Talente, Bildung, Arbeitsmarktbedingungen, finanzielle Situation und persönliche Einstellungen und Werte.

Insgesamt lässt sich sagen, dass das Aufwachsen in einer Familie, in der Unternehmertum stattfindet, sicherlich ein Faktor sein kann, der dazu beiträgt, dass Menschen Unternehmer werden. Es gibt jedoch viele andere Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, um die Motivation und die Gründe für die Entscheidung, ein Unternehmen zu gründen, zu verstehen.

Das sagen Expertinnen zur aktuellen Entwicklung der ChatGPT

Inhaltlich sehr knapp zusammengefasst meinen Expert:innen, dass die ChatGPT eher dazu tendiert, sehr allgemein zu antworten. Der Algorithmus wäre dazu angehalten, keine falschen Antworten zu geben und redet um etwas drumherum, so Iryna Gurevych, Professorin an der TU Darmstadt und Expertin für Sprachmodelle. Der Philosoph Richard David Precht spricht im Zusammenhang mit der ChatGPT, dass dies die unendliche Vermehrung des Trivialen befördere.

Ich selbst beobachte, dass die Antworten der ChatGPT wie PR-Texte klingen. Und damit erlebe ich genau das, was die beiden hier genannten Expertinnen meinen. Es werden allgemeingültige, unverbindliche und plakative Texte damit produziert. Irina Gurevych weisst darauf hin, dass sich dieses und ähnliche Systeme in ständiger Weiterentwicklung befänden. Und wir darauf gespannt sein können, wenn diese ChatGPT mit dem Internetsuchmaschinen verkoppelt werden. Denn laut den Betreibern der ChatGPT von OpenAI schöpft diese nicht aktuelle Daten über Internet. Die genannte Expertin meinte, dass es interessant wird, wenn ChatGPT und ähnliche Systeme beispielsweise Quellenangaben von dem, was sie ausspucken, geben können. Denn jetzt kann man nicht nachvollziehen, von welchem Quellenmaterial die Aussagen stammen. Das hat mir indirekt auch ChatGPT bei einer Anfrage mitgeteilt. Dass sie darauf verweise, dass sie nicht alle aktuellen Daten dazu hätte und ich weitere im Internet dazu recherchieren solle.

Quellen:

FAZ-Podcast: ChatGPT ist kein Ersatz für Google, Autoren und Programmierer – noch nicht

Podcast: Lanz & Precht: Ausgabe FÜNFUNDSIEBZIG