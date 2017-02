COMPUTERVERSICHERUNG – Teil 2

Nach wenigen Tagen meldete sich der gerichtliche Gutachter, Herr Hunter (vom

Versicherer beauftragt), telefonisch. Herr Hunter teilte mit, dass er das Gerät zur

Begutachtung abholen würde. Schaden wies Hunter darauf hin, dass mit der ÖVU

etwas anderes vereinbart wurde.

Der Gutachter Hunter weigerte sich die Besichtigung vor Ort durchzuführen

Er bestand auf die Abholung. Widerwillig stimmte Schaden zu. Am

darauffolgenden Tag erschien Hunter im Büro von Schaden. Hunter nahm den

Laptop an sich und wollte sofort wieder gehen. Ohne Bestätigung wollte Schaden

seinen Laptop jedoch nicht mitgeben. Hunter war uneinsichtig und zeigte weder

einen Ausweis, der zur Identifikation beitrug noch wollte er eine Abholbestätigung

ausstellen. Seine Aussage war: „Wenn Sie mir den Laptop jetzt nicht mitgeben,

werde ich ÖVU melden, dass Sie sich geweigert haben. Dann bekommen Sie eben

kein Geld.“ Da Schaden auf den Laptop angewiesen ist, stimmte er wieder widerwillig

zu. Der Laptop sollte nach spätestens zwei Tagen wieder an Herrn Schaden

ausgehändigt werden. Hunter lies sich jedoch dazu hinreisen folgende Bestätigung

zu unterzeichnen:



Im Anschluss kontaktierte Herr Schaden sofort seinen Betreuer bei der ÖVU, um sich

über den offiziellen Ablauf einer solchen Abholung zu erkundigen.

Schaden wird üblicherweise vor Ort begutachtet.

Die ÖVU

bestätigte Schaden, dass der Laptop eigentlich vor Ort begutachtet hätte werden

sollen. Zusätzlich wäre eine Abholungsbestätigung üblich. Auf einer solchen

Bestätigung müssten Details zum abgeholten Gerät, sowie Kontaktdaten des

Begutachters eingetragen werden und von beiden Parteien unterzeichnet werden.

Der Versicherungsberater entschuldigte sich für das Vorgehen des Begutachters und

versprach die Angelegenheit zu klären.

Laptop wurde an eine andere Person retourniert.

Nach sechs Tagen erschien der Büronachbar von Herrn Schaden in dessen Büro.

„Wie heißt du eigentlich mit Nachnamen?“, fragte dieser. Schaden pflegt mit den

anderen Mietern des Bürogebäudes eine informelle Beziehung, bei der man sich

ausschließlich per Vornamen anspricht. „Ich heiße Schaden, wieso?“

Der Nachbar entschuldigte sich, weil er den Nachnamen nicht wusste und einen

gewissen Herrn Hunter in den 2. Stock zur Rezeption eines anderen Unternehmens

der gleichen Branche schickte. Dieser Vorfall lag bereits über eine halbe Stunde

zurück.

Die Suche nach dem vermissten Laptop

In Schaden machte sich Nervosität breit, waren doch einige Firmen im

Gebäude angesiedelt. Sofort kontaktierte Schaden Herrn Hunter und landete direkt

auf dessen Mobilbox. Schaden marschierte in den 2. Stock zum genannten

Unternehmen, bei dem der Laptop leider auch nicht abgegeben wurde. Da Schadens

Nachbar ein schlechtes Gewissen hatte, machte sich auch der auf die Suche nach

dem Laptop und war anscheinend schneller. Ohne zu wissen, dass der Laptop

bereits beim Nachbarn war, fand Schaden endlich das Unternehmen bei dem der

Laptop abgegeben wurde. Der Geschäftsführer dieser Firma wurde kreidebleich als

Schaden nach seinem Laptop fragte. Es tue ihm furchtbar leid, aber ein junger Mann,

dessen Namen er nicht wisse, hätte bereits den Laptop abgeholt.

Laptop mit kritischen Unternehmensdaten war unauffindbar…

Mittlerweile machte sich Verzweiflung bei Herrn Schaden breit. Der Laptop mit allen

kritischen Unternehmensdaten inklusive Privatdaten war unauffindbar. Abermals

kontaktierte Schaden seinen Versicherungsbetreuer. Diesem blieb nichts anderes

übrig als sich erneut zu entschuldigen.

Noch mal Glück gehabt!

Glücklicherweise erhielt Herr Schaden den Laptop kurz darauf in einwandfreiem

Zustand vom Nachbar zurück.

Sieben Wochen vergingen seit der Begutachtung und Herr Hunter hat noch kein

Ergebnis der Begutachtung bei der ÖVU abgeliefert. Insgesamt liegt die Meldung des

Schadens an die ÖVU bereits acht Wochen zurück. Herr Schaden hat sich bereits

einen neuen Laptop im Wert von über 2.600€ gekauft. Ohne sein wichtigstes

Arbeitsmittel ist er nicht fähig sein Unternehmen fortzuführen. Nun meine Fragen an

Sie:

• Finden Sie das Vorgehen der Versicherung und des gerichtlichen

Begutachters in Ordnung?

• Ist Ihnen etwas ähnliches auch schon passiert?

• Wie würden Sie sich Verhalten?

• Wie beurteilen Sie den Sachverhalt in Bezug auf die Datensicherheit?

Link zum ersten Teil dieses Artikels: COMPUTERVERSICHERUNG – Teil 1