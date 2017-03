Unternehmerweb im neuen Outfit.

Das Unternehmerweb hat sich rundum erneuert. Seit Mai 2014 ist das Unternehmerweb im Besondern für KMU, EPU, Gründer und Gründerinnen da. Die Unternehmensportraits fanden von Beginn an regen Zulauf und so können wir auf beinahe 200 Portraits von Unternehmern und Unternehmerinnen in Österreich zurückgreifen. Das Besondere an diesen Portraits sind die zahlreichen Tipps, die uns KMU und EPU geben. Viele Geschichten zu den Gründen, die veranlassten Selbständig zu werden und was es bedeutet, sein eigenes Business in die Hand zu nehmen werden erzählt. Die unterschiedlichsten Branchen tummeln sich auf Unternehmerweb und die Nachlese ist ein interessantes Unterfangen. Monatlich kommen einzelne Portraits dazu.

2017 in neuem Gewand

Wir von Unternehmerweb finden, dass die neue Website, die es ab sofort gibt, sehr gut strukturiert und noch userfreundlicher geworden ist. Gleich auf der Startseite unter den Aufmacherartikeln befindet sich die Rubrik der Portraits. Zu sehen sind jeweils die drei zuletzt erschienenen. Ganz einfach lassen sich darunter über die Leiste weitere Unternehmensportraits aufrufen. Die einzelnen Kästen in der Folge gliedern die Seite in die Rubriken Gründen, Marketing, Selbständigkeit und Organisation. Darunter fallen viele Unterkategorien, die sich bequem über den Klick auf die Rubrik abrufen lassen.

Ein neues Unternehmerweb Logo musste her

Wir fanden, dass zum neuen Outfit auch ein passendes Logo her musste. Wir hoffen, dass Sie als Leser und Leserin damit ebenso eine Freude haben. Das neue Gewand soll auch in jeder Situation passen. Daher wurde natürlich darauf geachtet, dass das Unternehmerweb auf jedem nur denkbaren Device gut zu handhaben ist.

SEO optimiert

Natürlich muss auch die Technik dahinter passen. Die Suchmaschinen sollen das Unternehmerweb gut finden und die Artikel gut lesbar und dennoch SEO optimiert sein. Darauf haben wir besonders geachtet.

Apropos Artikel

Wir konnten heuer wieder neue Autoren dazugewinnen. Zwei Unternehmensberaterinnen, Irene Rojnik und Monika Gabriel werden für uns Artikel zur Wirtschaftskammer und SVA, über Netzwerke und Multiple Intelligenzen schreiben. Florian Kowatz, Designer und Soziologe wird sich mit den Themen Print versus Online, Budgeting für Design und der Kommunikation befassen. Maria Prugger, die für uns vieles zum Thema IT und Internet schrieb ist auch wieder mit an Bord.