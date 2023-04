Österreich spart CO2 – Die Gemeinde Challenge 2023

Über pro.earth

Das Unternehmen AD ALL GmbH mit Hauptsitz in Wulkaprodersdorf wurde im Jänner 2021 gegründet und beschäftigt derzeit 15 Mitarbeiter. Der Tätigkeitsbereich von AD ALL setzt sich aus der Planung, Gestaltung und Umsetzung von digitalen Projekten zusammen. Zu den Produkten zählt unter anderem die neue Nachhaltigkeits-Plattform pro.earth, die Redaktionelles mit aktivem CO2 Sparen verbindet. AD ALL beschäftigt außerdem noch einen interdisziplinären Beirat, der das Unternehmen zum Thema Klimawandel wissenschaftlich berät.

Kontakt