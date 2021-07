Markting Automation: Aktuelle Folge – UNCRIPTED der ungescriptete & uncodierte Marketing-Podcast

Diesmal stellen sich Peter Rosenkranz und Willi Steindl dem Thema Marketing Automation, das von Christoph Pongratz ausgewählt wurde. Durch die Sendung führt Thomas Nasswetter.

Marketing Automation – Phantasie und Wirklichkeit

Es ranken sich viele Mythen und falsche Vorstellungen um dieses Thema. Einige Topics dieser Folge des Marketing-Podcasts:

• Begriffsdefinition und was das in der Praxis wirklich heißt

• Absolut Beginners und scheinbare Profis

• Monkeywork, die verschwindet

• Man kann auch klein anfangen

• Middleware

• Von der Mailingliste zum CRM

• Und vieles mehr

Christoph Pongratz ist nun schon über 20 Jahre im Umfeld von Marketing, Werbung und Kommunikation tätig. Hauptsächlich im Finanzdienstleistungsbereich, aber auch in Werbeagenturen und in NGOs. Aktuell arbeitet er als Bereichsleiter für Marketing und Kommunikation bei der D.A.S. Rechtsschutzversicherung und ist dort bis auf die Website für alles was mit dem Brand zu tun hat verantwortlich.